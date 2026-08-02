Hensoldt setzt zum Sprung an: Aufträge verdoppelt, Rekord‑Backlog

Operativ zeigte Hensoldt ebenfalls Tempo: Der Umsatz stieg um 23,6 % auf 1,167 Mrd. Euro, das bereinigte EBITDA wuchs um 28,5 % auf 137 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich leicht auf 11,8 %. Der bereinigte Free Cashflow blieb mit -136 Mio. Euro negativ, hat sich aber gegenüber dem Vorjahr (-181 Mio.) deutlich verbessert, unter anderem dank höherer Kundenanzahlungen. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag mit 2,4 deutlich über dem Vorjahr und signalisiert eine starke mittelfristige Auslastung.

Hensoldt liefert einen klaren Beleg dafür, dass die europäische Aufrüstung in konkrete Geschäftsvolumen mündet: Im ersten Halbjahr 2026 verdoppelte der Sensor- und Radarspezialist den Auftragseingang auf 2,812 Mrd. Euro, der Auftragsbestand kletterte auf einen Rekordwert von rund 10,4 Mrd. Euro. Damit untermauert das Unternehmen seine Wachstumsstory und nimmt Bedenken nach dem Wegfall des F126-Fregattenauftrags den Wind aus den Segeln. Entscheidend bleibt nun die industrielle Umsetzung – also die Fähigkeit, Radare und Optronik in der benötigten Stückzahl und Geschwindigkeit zu liefern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Segmente zeigen differenzierte Dynamik: Optronics verzeichnete einen außergewöhnlichen Auftragssprung auf 971 Mio. Euro, getrieben von Großaufträgen zur Ausstattung von Puma- und Schakal-Panzern; Umsatz und Profitabilität verbesserten sich hier deutlich. Auch Sensors wuchs substantiiell – befeuert durch Eurofighter-Radaraufträge, TRML-4D-Systeme und weitere Verteidigungsprojekte. Vorstandschef Oliver Dörre betont die Notwendigkeit, Kapazitäten zu erweitern und zugleich vernetzte, softwaredefinierte Lösungen voranzutreiben; CFO Christian Ladurner unterstreicht die Fokussierung auf zuverlässige und profitable Umsetzung.

Trotz der starken Zahlen reagierte der Kapitalmarkt zurückhaltend: Nach einem frühen Plus fiel die Aktie deutlich ins Minus und verlor zeitweise bis zu 5,5 %. Gründe sind naheliegend: Anleger preisen Execution-Risiken, die Belastung durch noch negativen Free Cashflow sowie die Frage, wie schnell sich der hohe Auftragseingang in marginträchtige Umsätze wandelt. Analystenerwartungen lagen teils unter den Zahlen – was die Reaktion zusätzlich erklären kann.

Hensoldt bestätigt den Ausblick für 2026: Konzernumsatz rund 2,75 Mrd. Euro, bereinigte EBITDA-Marge 18,5–19,0 %; für die Erreichung dieser Ziele muss die Profitabilität im zweiten Halbjahr deutlich anziehen, da Auslieferungen und Abnahmen traditionell später im Jahr gebündelt stattfinden. Fazit: Starkes Auftragspolster und operative Fortschritte schaffen langfristige Sichtbarkeit – der Wert hängt jedoch von der erfolgreichen Industrialisierung und Cash-Conversion in den kommenden Quartalen ab.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,40 % und einem Kurs von 79,96EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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