Aixtron überrascht: 80% mehr Aufträge durch Opto‑Elektronik

Treiber des Umsatzimpulses war erneut die Optoelektronik-Sparte, die etwa drei Viertel des neuen Geschäfts – rund 161 Millionen Euro – ausmachte. Aixtron liefert Anlagen zur Herstellung von Laserbauteilen für die Datenübertragung, die in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zunehmend Kupfer-Verkabelung ersetzen. Das Management betont ein “ausgeprägtes Order-Momentum”; Bestellungen würden bereits in die Jahre 2027 und 2028 hineinreichen, im Juli seien weitere Aufträge im Umfang von 95 Millionen Euro eingegangen. Aixtron sieht strukturelles Wachstum in dieser Kategorie und erwartet, dass steigende Übertragungsraten größere Die-Flächen und damit mehr Waferbedarf sowie Anlagenkapazitäten nach sich ziehen.

Der Anlagenhersteller Aixtron hat im zweiten Quartal 2026 die Markterwartungen beim Auftragseingang deutlich übertroffen und liefert damit nach einer heftigen Kursschwankung des Titels positive Nachrichten. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um rund 80 Prozent auf 214,5 Millionen Euro und lag über den Konsensschätzungen von etwa 185 bis 197 Millionen Euro. Der Auftragsbestand wuchs binnen eines Quartals um 61 Prozent auf knapp 457 Millionen Euro; Vorauszahlungen machen rund 22 Prozent davon aus und sind nicht auf China beschränkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Finanziell waren die Quartalszahlen zweigeteilt: Der Umsatz fiel um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro, blieb damit aber in etwa auf Konsensniveau. Die Bruttomarge verbesserte sich auf rund 41 Prozent (Konsens 39–40 Prozent). Das operative Ergebnis (Ebit) belief sich auf 14,7 Millionen Euro, eine Marge von knapp 13 Prozent und damit über den Erwartungen von etwa 12,3 Millionen Euro, jedoch 38 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Für das dritte Quartal gab Vorstandschef Felix Grawert Erlöse zwischen 160 und 200 Millionen Euro in Aussicht; der Mittelwert liegt damit über der bisherigen Konsensschätzung. Die im April angehobene Jahresprognose – Umsatz 560 Millionen Euro ±30 Millionen, Bruttomarge um 42 Prozent, Ebit-Marge 17–20 Prozent – wurde bestätigt. Management und Analysten diskutieren für 2027 Rezepte zwischen 800 Millionen und sogar 900 Millionen Euro Umsatz; Aixtron sieht Kapazitäten als nicht limitierend, die Firma sei „capex-light“.

Das Papier blieb an der Börse volatil: Nach einer KI-getriebenen Rallye bis fast 63 Euro Mitte Juni halbierte sich der Kurs nahezu – trotzdem liegt die Aktie 2026 noch deutlich im Plus. Nach den Quartalszahlen verzeichnete sie einen leichten Erholungsversuch. Schwächer bleiben weiterhin Leistungselektronik (SiC, GaN) sowie Micro-LED/LED, eine spürbare Erholung wird frühestens 2027 erwartet.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 36,43EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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