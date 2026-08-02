Knorr-Bremse erhöht Prognose – Märkte: Solide Zahlen, keine Kursfantasie
Knorr‑Bremse hat nach einem starken ersten Halbjahr seine Prognose für 2026 angehoben und gleichzeitig mittelfristige Ziele bis 2030 vorgelegt – die Börse reagierte darauf jedoch nur kurz positiv. Das Unternehmen hebt seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an auf 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro; die untere Spanne wurde damit um 100 Millionen erhöht. Die operative Ebit‑Marge soll künftig zwischen 14 und 14,5 Prozent liegen (bisher rund 14 Prozent). Der freie Mittelzufluss wird weiterhin mit 750 bis 850 Millionen Euro beziffert. Als Voraussetzung für die Zielerreichung nennt das Management, dass sich die Lage im Nahen Osten nicht weiter zuspitze.
Für 2030 nennt Knorr‑Bremse ambitioniertere Eckwerte: einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 16 Prozent. Analysten und Marktteilnehmer bewerten diese Mittelfristziele jedoch verhalten; die DZ Bank etwa sieht in den Vorgaben kaum neue Impulse. Die Vorgaben lägen unterhalb dessen, was der Markt bereits erwartete, weshalb die Bank ihr Anlageurteil „Halten“ bestätigt und einen fairen Wert von 102 Euro nennt. Bewertungskennzahlen wie ein KGV von rund 22 und ein EV/Ebit von etwa 16 erscheinen aus Sicht der DZ Bank als marktgerecht.
Operative Kennzahlen des zweiten Quartals untermauern die solide Entwicklung: Der Umsatz stieg um 7,2 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro (organisch +6,4 Prozent). Das bereinigte Ebit legte um 17 Prozent auf 305 Millionen Euro zu, die operative Marge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 174,3 Millionen Euro; der freie Cashflow kletterte um 80 Prozent auf 262 Millionen Euro. Ein Wermutstropfen war der Auftragseingang von 2,20 Milliarden Euro, der leicht hinter den Erwartungen zurückblieb – vor allem wegen einer schwächeren Nachfrage in der Schienensparte.
An den Märkten führte die Bekanntgabe zu einer flüchtigen Reaktion: Nach einem anfänglichen Plus im nachbörslichen Handel drehte die Aktie ins Minus und fiel deutlich zurück in den seit April bestehenden Seitwärtstrend. Die Papiere scheiterten bereits im Juli zweimal an der Marke von 110,80 Euro. Händler kommentieren, der Bericht sei solide, aber nicht ausreichend, um den Kurs nachhaltig anzutreiben. Insgesamt signalisiert die Unternehmensentwicklung Stabilität und verbesserte Profitabilität, doch die angekündigten Ziele reichen nach Ansicht vieler Marktakteure nicht aus, um neue Kursphantasie zu entfachen.
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 103,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.