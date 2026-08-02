Knorr-Bremse erhöht Prognose – Märkte: Solide Zahlen, keine Kursfantasie

Knorr‑Bremse hat nach einem starken ersten Halbjahr seine Prognose für 2026 angehoben und gleichzeitig mittelfristige Ziele bis 2030 vorgelegt – die Börse reagierte darauf jedoch nur kurz positiv. Das Unternehmen hebt seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an auf 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro; die untere Spanne wurde damit um 100 Millionen erhöht. Die operative Ebit‑Marge soll künftig zwischen 14 und 14,5 Prozent liegen (bisher rund 14 Prozent). Der freie Mittelzufluss wird weiterhin mit 750 bis 850 Millionen Euro beziffert. Als Voraussetzung für die Zielerreichung nennt das Management, dass sich die Lage im Nahen Osten nicht weiter zuspitze. Für 2030 nennt Knorr‑Bremse ambitioniertere Eckwerte: einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 16 Prozent. Analysten und Marktteilnehmer bewerten diese Mittelfristziele jedoch verhalten; die DZ Bank etwa sieht in den Vorgaben kaum neue Impulse. Die Vorgaben lägen unterhalb dessen, was der Markt bereits erwartete, weshalb die Bank ihr Anlageurteil „Halten“ bestätigt und einen fairen Wert von 102 Euro nennt. Bewertungskennzahlen wie ein KGV von rund 22 und ein EV/Ebit von etwa 16 erscheinen aus Sicht der DZ Bank als marktgerecht.

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