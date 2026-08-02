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    Novo Nordisk-Schock: Ziltivekimab scheitert — Aktie fällt 8%

    Novo Nordisk-Schock: Ziltivekimab scheitert — Aktie fällt 8%
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk hat einen Rückschlag in seiner kardiovaskulären Forschung erlitten: Der Interleukin-6-Inhibitor Ziltivekimab verfehlte in der zulassungsrelevanten Phase‑III‑Studie Zeus das primäre Ziel einer Reduktion schwerer kardiovaskulärer Ereignisse (MACE). Trotz der erwarteten biologischen Wirkung auf Entzündungsmarker ergaben sich keine signifikanten Vorteile für Patienten mit atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischer Nierenerkrankung und entzündlichen Parametern, teilte Entwicklungschef Martin Holst mit. Nachdem die Studie mehr als 6.300 Probanden umfasste, bezeichnet das Ergebnis einen deutlich sichtbaren Fehlschlag für das Projekt.

    Finanziell hat die Nachricht unmittelbare Folgen: Die Aktie büßte am Freitag rund 7,7–8 Prozent ein und fiel auf etwa 305,40 dänische Kronen. Novo kündigte an, im dritten Quartal eine nicht barmittelwirksame Wertberichtigung vornehmen zu müssen; der bereinigte operative Gewinn-Ausblick für 2026 bleibe jedoch unverändert. Die Abschätzung deutet darauf hin, dass es sich um einen Bewertungsabschlag auf das zu erwartende künftige Ertragspotenzial des Wirkstoffs handelt, ohne kurzfristige Liquiditätsbelastung.

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    Analysten sehen erhebliche wirtschaftliche Implikationen: JPMorgan-Experte Richard Vosser schätzt, dass Novo Nordisk durch das Scheitern im MACE-Endpunkt ein milliardenschweres Umsatzpotenzial verliert. Damit fällt ein potenziell wichtiger Diversifikationsbaustein gegenüber dem Kerngeschäft der Adipositas- und Diabetestherapien weg, was die Bewertung zukünftiger Erträge und die Struktur des Produktportfolios belastet.

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    Strategisch hält Novo an zwei weiteren kardiovaskulären Studien fest: Hermes (Herzinsuffizienz) und Artemis (postinfarktische Patienten) werden weitergeführt; Ergebnisse werden für die erste Hälfte 2027 erwartet. Damit bleibt die wissenschaftliche Klärung des Nutzenprofils von Ziltivekimab möglich, wenn auch mit verzögerter oder reduzierter kommerzieller Aussicht. Vorstandschef Maziar Mike Doustdar verweist zugleich auf positive Signale aus dem Kerngeschäft: Die neue orale Abnehmpille traf in den USA auf hohe Nachfrage, sodass Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis 2026 voraussichtlich moderater ausfallen könnten als zuvor prognostiziert.

    Vor dem Hintergrund der jüngeren Kursdynamik – Höchststände 2024 nach Wegovy-Erfolgen, anschließender Wettbewerbs- und Preisdruck, Tief im April 2026 – dürfte das Ergebnis die Debatte um Novo Nordisks Abhängigkeit von Adipositas-Produkten und die Notwendigkeit erfolgreicher Pipeline-Assets anheizen. Nächste kurzfristige Ereignisse sind die Quartalszahlen zum zweiten Quartal am 5. August; mittelfristig werden die Fortgangsmeldungen aus Hermes und Artemis sowie mögliche weitere Bewertungsanpassungen über die Rückkehr des Vertrauens bei Investoren entscheiden.



    Novo Nordisk

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    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,61 % und einem Kurs von 40,84EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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