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    Puma kämpft mit Umsatzflaute – doch Free Cashflow schießt in die Höhe

    Puma kämpft mit Umsatzflaute – doch Free Cashflow schießt in die Höhe
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Herzogenaurach, 31. Juli — Puma hat im zweiten Quartal 2026 die Folgen des Konzernumbaus und eine schwächere Konsumentennachfrage zu spüren bekommen, zeigt zugleich aber Fortschritte bei Marge, Lagerabbau und Liquidität. Die währungsbereinigten Erlöse fielen um 9,4 Prozent auf 1.690,6 Mio. Euro; in EMEA und Amerika sanken die Umsätze deutlich (-12,9% bzw. -15,4%), während Asien/Pazifik ein Plus von 8,6% erzielte.

    Ursachen sind gezielte Reset-Maßnahmen im Großhandel und eine geringere Nachfrage infolge geopolitischer Verunsicherung, namentlich des Nahostkonflikts. Puma reduziert bewusst Verkäufe in Kanälen, die der Marke langfristig schaden, was das Großhandelsgeschäft im Quartal währungsbereinigt um 14,0% auf 1.094,8 Mio. Euro schrumpfen ließ. Das Direct-to-Consumer-Geschäft hielt sich stabil (+0,4% währungsbereinigt) und erhöhte seinen Anteil am Gesamtumsatz auf 35,2%; E‑Commerce wuchs leicht.

    Operativ fällt das Bild zwiespältig aus: Die Rohertragsmarge verbesserte sich um rund 180 Basispunkte auf 48,0%, gestützt durch niedrigere Beschaffungskosten, positive Währungseffekte, einen günstigeren Vertriebskanalmix und Zollrückerstattungen (Effekt von 11,5 Mio. Euro auf die Umsatzkosten). Gleichzeitig drückten die Volumen das Ergebnis: Das bereinigte EBIT vor Einmaleffekten verschlechterte sich auf -41,9 Mio. Euro (Vorjahr -24,5 Mio.), während das operative Ergebnis (EBIT) sich wegen deutlich niedrigeren Einmaleffekten auf -53,1 Mio. Euro verbesserte (Vorjahr -109,1 Mio.). Die EBIT‑Marge lag bei -3,1%. Konzernverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -72,8 Mio. Euro; Ergebnis je Aktie: -0,49 Euro.

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    Hervorzuheben ist der starke Free Cashflow: Für das Quartal meldet Puma 328,8 Mio. Euro (Q2 2025: 94,9 Mio.), getragen von verbessertem Working‑Capital‑Management, dem planmäßigen Abbau von Vorräten (minus 15,3% auf 1.821,1 Mio. Euro) und deutlich reduzierten Investitionen. Die Nettoverschuldung lag zum 30. Juni bei 1.103,9 Mio. Euro, gegenüber dem Vorquartal aber reduziert; verfügbare Liquidität plus nicht genutzte Kreditlinien belaufen sich auf rund 1,18 Mrd. Euro.

    Puma bestätigt den Ausblick für 2026: ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, ein EBIT zwischen -50 und -150 Mio. Euro und CAPEX von rund 200 Mio. Euro. Management bezeichnet 2026 als Übergangsjahr; die Maßnahmen zur Marken- und Effizienzstärkung sollen ab 2027 wieder nachhaltigeres Wachstum ermöglichen.

    Analysten begrüßen den Lagerabbau und die Cash-Verbesserung, mahnen jedoch, dass Markenattraktivität und Umsatzdynamik Zeit benötigen. Kurzfristige Risiken bleiben: geopolitische Unsicherheiten und offene Fragen zu weiteren Zollrückerstattungen.



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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 27,55EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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