Notenbanken kaufen Gold im Eiltempo – Papiergold sorgt für Unsicherheit

Zentralbanken haben im zweiten Quartal massiv in Gold investiert und damit den Trend des Jahres deutlich beschleunigt. Laut dem World Gold Council (WGC) kauften Notenbanken zwischen April und Juni rund 289 Tonnen Gold – nach nur 57 Tonnen im ersten Quartal. Diese Wiederaufnahme von Käufen folgt auf eine Phase hoher Volatilität: Der Goldpreis hatte Ende Januar mit 5.595 US-Dollar je Feinunze ein Rekordhoch erreicht, fiel danach deutlich und notierte Ende Juni wieder um etwa 4.000 Dollar je Feinunze.

Die Käuferliste im zweiten Quartal führt Polen an: Die Nationalbank stockte ihre Bestände um 51 Tonnen auf 632 Tonnen auf. Auch China baute seine Reserven weiter aus und meldete einen Zuwachs von 33 Tonnen auf 2.346 Tonnen. Auffällig ist, dass Russland im gleichen Zeitraum in großem Stil verkaufte – mit 22 Tonnen war sie der größte Zentralbankverkäufer. Die Bundesbank veräußerte lediglich circa eine Tonne, vornehmlich zur Prägung von Münzen; Deutschlands Reserven beliefen sich Ende 2025 auf rund 3.350 Tonnen und sind nach den USA die zweitgrößten weltweit. Insgesamt lag die globale Goldnachfrage im Quartal bei 1.269 Tonnen, nur minimal (+1 %) über dem Vorquartal; der stärkste Anstieg kam von den Zentralbanken, während die Nachfrage nach mit physischem Gold hinterlegten ETFs spürbar nachgab.