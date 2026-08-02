Notenbanken kaufen Gold im Eiltempo – Papiergold sorgt für Unsicherheit
Zentralbanken haben im zweiten Quartal massiv in Gold investiert und damit den Trend des Jahres deutlich beschleunigt. Laut dem World Gold Council (WGC) kauften Notenbanken zwischen April und Juni rund 289 Tonnen Gold – nach nur 57 Tonnen im ersten Quartal. Diese Wiederaufnahme von Käufen folgt auf eine Phase hoher Volatilität: Der Goldpreis hatte Ende Januar mit 5.595 US-Dollar je Feinunze ein Rekordhoch erreicht, fiel danach deutlich und notierte Ende Juni wieder um etwa 4.000 Dollar je Feinunze.
Die Käuferliste im zweiten Quartal führt Polen an: Die Nationalbank stockte ihre Bestände um 51 Tonnen auf 632 Tonnen auf. Auch China baute seine Reserven weiter aus und meldete einen Zuwachs von 33 Tonnen auf 2.346 Tonnen. Auffällig ist, dass Russland im gleichen Zeitraum in großem Stil verkaufte – mit 22 Tonnen war sie der größte Zentralbankverkäufer. Die Bundesbank veräußerte lediglich circa eine Tonne, vornehmlich zur Prägung von Münzen; Deutschlands Reserven beliefen sich Ende 2025 auf rund 3.350 Tonnen und sind nach den USA die zweitgrößten weltweit. Insgesamt lag die globale Goldnachfrage im Quartal bei 1.269 Tonnen, nur minimal (+1 %) über dem Vorquartal; der stärkste Anstieg kam von den Zentralbanken, während die Nachfrage nach mit physischem Gold hinterlegten ETFs spürbar nachgab.
Parallel zu diesen makroökonomischen Bewegungen entzündet sich eine Debatte um „Papiergold“. Berichte über chinesische Beschränkungen bestimmter gehebelter Goldprodukte für Privatanleger sorgen für Unsicherheit: Sollte sich der Handel stärker Richtung physischem Gold verlagern, könnte das Angebot knapper erscheinen als bisher angenommen. In Foren kursieren Schätzungen, wonach Papieransprüche das physische Volumen vielfach übersteigen (häufig genannte Verhältnisse 50:1 oder mehr). Marktexperten weisen jedoch darauf hin, dass viele Derivatepositionen geschlossen oder gerollt werden und nur bei unallocated Konten echtes Lieferrisiko besteht – Transparenz bleibt begrenzt.
Hinzu kommen geopolitische und politische Signale: Pläne wie eine von BRICS diskutierte Digitalwährung mit einer goldgedeckten Komponente sowie fiskalpolitische Reaktionen auf geopolitische Spannungen könnten Druck auf die Dollar-Liquidität und damit auf die Nachfrage nach sicheren Werten wie Gold ausüben. Für Anleger bedeutet dies: Zunehmende Rolle der Zentralbanken, strukturelle Änderungen im chinesischen Markt und Unsicherheiten rund um papierbasierte Produkte verlangen sorgfältige Differenzierung zwischen physischem Gold und Derivaten sowie eine überlegte Allokation im Portfolio.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.043USD auf Forex (01. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
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