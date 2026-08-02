Schaeffler-Aktie bricht 18% ein — E‑Mobility‑Träume platzen

Schaeffler gerät nach Anpassung der Mittelfristziele unter deutlichen Abgabedruck. Die Aktie stürzte am Freitag zeitweise um bis zu 18 Prozent ab und näherte sich damit ihrem Jahrestief. Der Handel war kurzzeitig unterbrochen; am Nachmittag notierte das Papier noch immer deutliche 13,5 Prozent im Minus bei 7,00 Euro. Der Kursrutsch spiegelt die Ernüchterung institutioneller Anleger über die reduzierten Erwartungen für das Jahr 2028 wider und hebt die anfängliche Euphorie rund um Zukunftsthemen wie humanoide Roboter deutlich auf. Auslöser der Verkaufspanik war die offizielle Mitteilung der Schaeffler AG, wonach das Unternehmen seine Umsatzprognosen für 2028 nach unten korrigiert. Die Gruppe erwartet nun Erlöse zwischen 24,0 und 26,0 Milliarden Euro statt zuvor 27,0 bis 29,0 Milliarden. Während das Ziel einer bereinigten EBIT-Marge auf Konzernebene von 6,0 bis 8,0 Prozent unverändert bleibt, wurde das Umsatz- und Margenziel der Sparte E‑Mobility deutlich nach unten genommen: Umsatzerlöse sollen nun zwischen 6,25 und 7,25 Milliarden Euro liegen (zuvor 8,25–9,00 Mrd.), die bereinigte EBIT‑Spanne wurde auf -4,0 bis 0,0 Prozent (zuvor mindestens 0,0 Prozent) angepasst. Das Erreichen des operativen Break-even in der E‑Mobility-Sparte bleibt damit fraglich. Dagegen hob Schaeffler die Margenziele für Powertrain & Chassis sowie Vehicle Lifetime Solutions leicht an; auch Bearings & Industrial Solutions hält an seiner Spanne fest.

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