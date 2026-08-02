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    Schaeffler-Aktie bricht 18% ein — E‑Mobility‑Träume platzen

    Schaeffler-Aktie bricht 18% ein — E‑Mobility‑Träume platzen
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler gerät nach Anpassung der Mittelfristziele unter deutlichen Abgabedruck. Die Aktie stürzte am Freitag zeitweise um bis zu 18 Prozent ab und näherte sich damit ihrem Jahrestief. Der Handel war kurzzeitig unterbrochen; am Nachmittag notierte das Papier noch immer deutliche 13,5 Prozent im Minus bei 7,00 Euro. Der Kursrutsch spiegelt die Ernüchterung institutioneller Anleger über die reduzierten Erwartungen für das Jahr 2028 wider und hebt die anfängliche Euphorie rund um Zukunftsthemen wie humanoide Roboter deutlich auf.

    Auslöser der Verkaufspanik war die offizielle Mitteilung der Schaeffler AG, wonach das Unternehmen seine Umsatzprognosen für 2028 nach unten korrigiert. Die Gruppe erwartet nun Erlöse zwischen 24,0 und 26,0 Milliarden Euro statt zuvor 27,0 bis 29,0 Milliarden. Während das Ziel einer bereinigten EBIT-Marge auf Konzernebene von 6,0 bis 8,0 Prozent unverändert bleibt, wurde das Umsatz- und Margenziel der Sparte E‑Mobility deutlich nach unten genommen: Umsatzerlöse sollen nun zwischen 6,25 und 7,25 Milliarden Euro liegen (zuvor 8,25–9,00 Mrd.), die bereinigte EBIT‑Spanne wurde auf -4,0 bis 0,0 Prozent (zuvor mindestens 0,0 Prozent) angepasst. Das Erreichen des operativen Break-even in der E‑Mobility-Sparte bleibt damit fraglich. Dagegen hob Schaeffler die Margenziele für Powertrain & Chassis sowie Vehicle Lifetime Solutions leicht an; auch Bearings & Industrial Solutions hält an seiner Spanne fest.

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    Analysten reagierten geteilt. Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess sieht die neue Umsatzprognose weitgehend in Einklang mit ihren Schätzungen, betont jedoch, dass sie beim operativen Ergebnis noch pessimistischer war als viele Kollegen — nun dürfte der Konsens enttäuscht sein. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi unterstreicht, dass Anleger vor allem harte Belege für ein nachhaltiges Erreichen der Gewinnzone in der E‑Mobility-Sparte erwarten.

    Die Anpassung dokumentiert die schwierige Lage in der Automobilindustrie und die Herausforderungen bei der Integration und dem Wachstum nach dem Vitesco‑Zukauf. Schaeffler betont zugleich Fortschritte bei Strukturmaßnahmen und plant, bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 5. August weiterführende Informationen zu liefern.

    Unter Privatanlegern überwiegt an den Börsenforen trotz des Kurssturzes Kauflaune: Kommentare sprechen von Nachkaufchancen und Vertrauen in eine mittelfristige Erholung. Für institutionelle Investoren bleibt die Bewertung jedoch an kurzfristigen Belegen für eine Profitabilitätswende in der E‑Mobility-Sparte geknüpft. Die kommenden Quartalszahlen und konkrete Umsetzungsnachweise werden entscheidend für das Vertrauen und damit für den Kursausblick sein.



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    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,38 % und einem Kurs von 7,08EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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