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    Heidelberg Materials: Umsatz +6%, RCO steigt — Mega‑Deals & CO2‑Offensive

    Heidelberg Materials: Umsatz +6%, RCO steigt — Mega‑Deals & CO2‑Offensive
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials hat im zweiten Quartal trotz eines weiterhin herausfordernden Umfelds Tempo aufgenommen: Der Baustoffkonzern meldet ein Umsatzplus auf 6.044 Mio. EUR (Vorjahr: 5.683 Mio. EUR) und ein bereinigtes operatives Ergebnis (RCO) von 1.086 Mio. EUR (1.048 Mio. EUR). Damit legte der Konzernumsatz um rund 6 % und das operative Ergebnis um 4 % zu. Die RCOBD‑Marge ging leicht zurück auf 23,4 % nach 24,2 % im Vorjahr, was auf volatile Preise und Gestaltungsaufwand im Portfolio zurückzuführen ist.

    Vorstandschef Dominik von Achten wertet die Zahlen als Bestätigung einer ersten spürbaren Nachfrageerholung in Kernmärkten. Zugleich beschleunigte Heidelberg Materials Wachstum und Marktausbau durch gezielte Transaktionen: Anfang April wurde das kanadische Asset‑Paket von BURNCO übernommen, Mitte Mai eine 10‑%‑Beteiligung an AmeriTex (USA) akquiriert und im Juni die Mehrheitsübernahme von Akçansa (Türkei) vollzogen. Parallel dazu setzte das Unternehmen Portfolio‑Disziplin um und veräußerte im Juli das kasachische Werk Bukhtarma Cement.

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    Nachhaltigkeit bleibt zentrales Wettbewerbsfeld: Der Anteil CO2‑reduzierter Produkte stieg im ersten Halbjahr auf 38 %. Die spezifischen Netto‑CO2‑Emissionen blieben mit 510 kg pro Tonne zementartigem Material auf Vorjahresniveau, was teilweise auf die Erstkonsolidierung von Akçansa zurückgeführt wird. Operativ setzt Heidelberg auf Dekarbonisierung und Effizienz: In Airvault (Frankreich) ging ein moderner Ofen mit 1,25 Mio. t Jahreskapazität in Betrieb, der den CO2‑Fußabdruck des dort hergestellten Zements um nahezu 30 % senkt. Der Bau der CO2‑Abscheideanlage in Padeswood (UK) verläuft planmäßig; Produkte wie evoZero werden in Pilotprojekten und dem weltweit ersten 3D‑gedruckten Supermarkt eingesetzt.

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    Kostenprogramme und Kapitalpolitik zeigen Wirkung: Die Transformation‑Initiative aus 2024 hat bislang Einsparungen von 440 Mio. EUR erzielt; das Management rechnet damit, das Ziel von mindestens 500 Mio. EUR bis Ende 2026 zu übertreffen. Zudem läuft die dritte Tranche des Aktienrückkaufprogramms (Volumen bis 450 Mio. EUR) bis Dezember 2026.

    Für das Gesamtjahr 2026 konkretisiert der Vorstand die RCO‑Prognose auf 3,40–3,65 Mrd. EUR (zuvor bis 3,75 Mrd.), der erwartete ROIC bleibt leicht über 10 %. Analysten sehen das Ziel im Schnitt bei rund 3,5 Mrd. EUR. Die Bilanz des Halbjahrs weist einen Nettogewinn von 738 Mio. EUR aus (H1 2025: 686 Mio. EUR). Fazit: Heidelberg Materials kombiniert Portfolio‑optimierungen, gezielte Zukäufe und Dekarbonisierung, um in einem volatilen Markt mittelfristig wieder auf Wachstumskurs zu kommen — der Erfolg hängt nun von der weiteren Nachfrageentwicklung und der Durchsetzung von Preismaßnahmen ab.



    Heidelberg Materials

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    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 161,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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