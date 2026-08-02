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    Schneider Electric hebt Ziele dank KI-Rechenzentren — Aktie springt 6,9%

    Schneider Electric hebt Ziele dank KI-Rechenzentren — Aktie springt 6,9%
    Foto: Schneider Electric GmbH

    Der französische Technologiekonzern Schneider Electric hat seine Wachstumsziele vor dem Hintergrund des globalen Ausbaus von KI-Rechenzentren angehoben und signalisiert damit weiterhin robustes Momentum. Für 2026 peilt das Management nun ein organisches Umsatzwachstum von 10 bis 13 Prozent an – zuvor waren bis zu zehn Prozent in Aussicht gestellt worden. Auch die Profitabilitätserwartung wurde spürbar erhöht: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) soll organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, jeweils vier Prozentpunkte mehr an beiden Enden der Spanne gegenüber der früheren Prognose.

    Die jüngsten Quartalszahlen stützen die neue Zielsetzung. Im zweiten Quartal übertraf Schneider die durchschnittlichen Analystenerwartungen beim Umsatzwachstum. Für das erste Halbjahr weist der Konzern Erlöse von rund 21,2 Milliarden Euro aus, was nominal einem Plus von 9,8 Prozent entspricht; organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, betrug das Wachstum 14 Prozent. Das bereinigte Ebita verbesserte sich nominal um 16,6 Prozent auf etwa 4,1 Milliarden Euro. Unterm Strich verzeichnete Schneider einen Nettoertrag von rund 2,5 Milliarden Euro und damit ein Zuwachs von nahezu einem Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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    Die Reaktion der Kapitalmärkte fiel positiv aus: Die Aktie legte zuletzt um knapp 6,9 Prozent auf 274,50 Euro zu und notiert seit Jahresbeginn mehr als 15 Prozent im Plus. Branchenkommentare untermauern die Einschätzung, dass das Unternehmen gut positioniert ist. Phil Buller von JPMorgan hob die überraschend starke Margenentwicklung im zweiten Quartal hervor und betonte, dass das Wachstum breit über alle Geschäftsbereiche getragen werde – mit einer besonders starken, dreistelligen Dynamik im Rechenzentrumssegment. Mark Fielding von RBC sieht die Ergebnisse ebenfalls positiv; er verweist darauf, dass das organische Wachstum die Erwartungen übertraf und die angehobene Prognose am oberen Ende eine mögliche Konsensanhebung von bis zu fünf Prozent impliziere. Angesichts der erwarteten Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr erscheine die Zielanhebung zudem nicht übermäßig aggressiv.

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    Analysten führen die Stärke vor allem auf die gezielte Positionierung in kritischen Infrastrukturen, Effizienzprogramme und ein fokussiertes Produktportfolio zurück. Insbesondere Lösungen für Stromversorgung, Kühlung und Automatisierung in Rechenzentren profitierten von Großaufträgen. Risiken bleiben jedoch: Ein verlangsamtes Investitionsniveau bei Hyperscalern, volatile Rohstoff- und Energiepreise sowie makroökonomische Unsicherheiten könnten die Dynamik dämpfen. Auch der Wettbewerb durch spezialisierte Anbieter und Systemintegratoren dürfte Preisdruck erzeugen. Auf Sicht bleibt entscheidend, wie Schneider die Balance zwischen Wachstum, Margenausbau und Investitionen in Forschung und Entwicklung hält. Investoren dürften die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.



    Schneider Electric

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    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 290,1EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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