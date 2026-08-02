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    Euro klettert auf 1,15 USD — EZB-Entscheidung und Inflation im Blick

    Euro klettert auf 1,15 USD — EZB-Entscheidung und Inflation im Blick
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012

    Die Gemeinschaftswährung Euro zeigte sich gegen Ende der Woche stabil bis leicht fester. Die Europäische Zentralbank (EZB) legte den Referenzkurs am Donnerstag zunächst auf 1,1476 US-Dollar fest (Mittwoch: 1,1380). Am Freitag notierte der Kurs im Tagesverlauf zeitweise um 1,15 Dollar, an den US-Märkten wurde er in New York sogar bei 1,1526 gehandelt; die EZB setzte den Referenzkurs dort auf 1,1485 Dollar fest. Damit spiegeln sich anhaltende Schwankungen zwischen technischer Erholung und fundamentalen Daten wider. Zu anderen Leitwährungen notierte die EZB einen Euro bei 0,85715 britischen Pfund, 186,99 japanischen Yen und 0,9324 Schweizer Franken.

    Auslöser der jüngsten Bewegungen waren vor allem makroökonomische Impulse und Notenbankentscheidungen. In den USA beließ die Federal Reserve den Leitzins erwartungsgemäß unverändert, bemerkenswert waren jedoch drei Gegenstimmen, die die Möglichkeit einer weiteren Straffung im Herbst offenlassen. In der Eurozone stieg die Inflationsrate im Juli wieder auf 2,9 Prozent und lag damit deutlich über dem mittelfristigen Ziel der EZB, blieb jedoch im Rahmen der Erwartungen. Die veröffentlichten Quartalsdaten zeigten zudem ein stärkeres Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal als prognostiziert, was geldpolitische Straffungsrhetorik in Frankfurt stützen könnte.

    Marktteilnehmer deuteten die Daten unterschiedlich. Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, sah bislang keine klaren Hinweise auf Zweitrundeneffekte und damit keinen akuten Handlungsbedarf für die EZB. Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer verwies dagegen darauf, dass geopolitische Risiken, etwa eine Wiederaufnahme von Kampfhandlungen im Iran-Konflikt, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung erhöht hätten – unter anderem wegen anziehender Kerninflation.

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    Technisch gewann der Euro etwas Rückenwind: Analysten der Helaba hoben die Überwindung der 21-Tage-Linie hervor, zugleich warnten sie vor verfrühter Entwarnung. Seit dem Jahreshoch von fast 1,21 Dollar Ende Januar blieb die Gemeinschaftswährung volatil; Ende Juni war sie bis rund 1,1350 Dollar gefallen.

    Am Devisenmarkt rückte zudem der japanische Yen in den Fokus. Nach Interventionen der japanischen Regierung zum Stützen der Währung und anfänglicher Erholung verhallten Kursgewinne wieder, weil die Bank of Japan trotz gestiegener Inflation den Leitzins nicht anhob.

    Für Anleger bedeuten die Entwicklungen eine Mischung aus Chancen und Vorsicht: Zinserwartungen und volatile Geopolitik erhöhen die Attraktivität der Währung gegenüber renditeschwächeren Alternativen, gleichzeitig können kurzfristige Gewinnmitnahmen und technische Gegenbewegungen die Aufwärtsdynamik dämpfen. Beobachter achten nun auf kommende Inflations- und Arbeitsmarktdaten beiderseits des Atlantiks sowie auf mögliche Äußerungen der EZB-Vertreter, die wegweisend für die Septemberentscheidung sein könnten. Solange der Markt keine klaren Signale für nachhaltige Inflationsdynamik sieht, dürfte der Euro weiterhin in einem begrenzten Band operieren. Kurzfristig dominieren Datentrends und Risikoereignisse die Kursrichtung der Devisenmärkte zusätzlich jedoch.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,153USD auf Forex (02. August 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.




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