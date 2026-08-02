Ennoconn erreicht vorläufige 48% bei Kontron – FDI-Check entscheidet

Diese rechnerische Mehrheit ist jedoch vorläufig und rechtlich noch nicht vollzogen: Die eingereichten Aktien sind bislang nicht übertragen, weil der Vollzug des Angebots von der Erteilung investitionskontrollrechtlicher Freigaben (FDI) in Deutschland abhängig ist. Zudem steht Aktionären, die angedient haben, bis zum Abschluss der behördlichen Prüfungen ein Rücktrittsrecht zu; die Zahl der eingelieferten Aktien kann demnach noch sinken. Vor diesem Hintergrund betont Kontron, Ennoconn werde nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich keine sichere Mehrheit halten.

Der taiwanische Großaktionär Ennoconn hat im Übernahmeprozess um den österreichischen IoT-Spezialisten Kontron einen wichtigen, aber vorläufigen Meilenstein erreicht: Bis zum Ende der Annahmefrist wurden laut Unternehmensangaben 12.289.840 Aktien in das Pflichtangebot eingeliefert – das entspricht rund 19,2 bis 19,5 Prozent des Kapitals. Zugleich weist die offizielle Meldung aus, dass Ennoconn bereits 28,84 Prozent der Aktien direkt hält (18.415.597 Stück). Zusammengefasst ergibt dies nach den Meldungen eine rechnerische Position von 48,08 Prozent der Stimmrechte auf Grundlage der 63.860.568 Stimmrechte insgesamt.

Vorstand und Aufsichtsrat hatten Aktionären empfohlen, das Gebot von 23,50 Euro je Aktie nicht anzunehmen; der Preis sei „finanziell nicht angemessen“ und liege unter Analystenzielen. Die Aktie reagierte moderat und notierte zuletzt rund ein Prozent schwächer bei 23,36 Euro.

Parallel meldete der Finanzkonzern Morgan Stanley eine Schwellenberührung: Per 29. Juli 2026 hält die Gruppe insgesamt 5,17 Prozent an Kontron (183.546 Aktien direkt; weitere Positionen über Finanzinstrumente, darunter Rechte aus Wertpapierleihe und ein Equity Swap). Die Meldung macht deutlich, dass neben dem Bieter auch institutionelle Investoren über komplexe Derivate die Stimmrechtslage beeinflussen können.

Für das weitere Vorgehen sind mehrere Szenarien denkbar: Scheitert die FDI-Freigabe oder ziehen ausländische Behörden Auflagen nach sich, kann die Übernahme ganz oder teilweise blockiert werden; in diesem Fall bliebe Ennoconn ein stark gewichteter Minderheitsaktionär mit beträchtlichem Einfluss. Erteilt die Behörde grünes Licht, könnten zurücktretende Aktionäre die angenommene Quote reduzieren, sodass Ennoconn eventuell nachkaufen müsste, um auf eine stabile Kontrolle zu kommen. Unabhängig vom Ausgang erhöht die Aktionärsbewegung den Druck auf die Unternehmensführung, klare Wachstums- und Wertschöpfungspläne vorzulegen, um Anlegervertrauen langfristig zu sichern. Kurzfristig ist mit anhaltender Volatilität und intensiver Berichterstattung durch Analysten und Medien zu rechnen kommen können.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 22,68EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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