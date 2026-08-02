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    JPMorgan sieht Kaufchance bei Axa – Ziel: 50 €

    JPMorgan sieht Kaufchance bei Axa – Ziel: 50 €
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    JPMorgan bestätigt Kursoptimismus für Axa und sieht Signalwirkung für Anleger

    Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einstufung für den französischen Versicherungskonzern Axa auf „Overweight“ belassen und das Kursziel bei 50 Euro bestätigt. In einer am 31. Juli vorgelegten Analyse hebt Analyst Farooq Hanif die robusten Halbjahreszahlen des Unternehmens hervor und erwartet eine „ordentliche Kursentwicklung“ bis zum Kapitalmarkttag im September. Dort will Axa den neuen Strategieplan für die Jahre 2027 bis 2029 vorstellen — ein Ereignis, das JPMorgan als möglichen kurzfristigen Kurstreiber einstuft.

    Axa selbst signalisiert in der Zwischenzeit Stabilität trotz externer Belastungen. Vorstandmitglied Guillaume Borie erklärte in Paris, die derzeit in Frankreich wütenden Waldbrände stellten gegenwärtig keine Gefahr für den Ausblick dar; die Schäden seien Ereignisse, die das Unternehmen zu bewältigen habe, ohne die operative Leistung nachhaltig zu beeinträchtigen. Diese Einschätzung wird durch die Halbjahreszahlen untermauert: Der bereinigte operative Gewinn stieg im ersten Halbjahr um knapp 2 Prozent auf gut 4,5 Milliarden Euro, der auf Aktionäre entfallene Gewinn verbesserte sich um rund 6 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Konzernchef Thomas Buberl bezeichnete die Resultate als Bestätigung der Widerstandsfähigkeit von Axa in einem sich wandelnden Marktumfeld.

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    Für 2026 erwartet Buberl weiterhin eine Steigerung des bereinigten Gewinns je Aktie um acht Prozent — am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von sechs bis acht Prozent. Diese Zielsetzung sollte Investoren Zuversicht geben, macht aber zugleich deutlich, dass Axa auf ein anhaltendes, diszipliniertes Ergebniswachstum setzt. Der anstehende Kapitalmarkttag am 15. September dürfte deshalb im Fokus stehen: Vorstand und Management werden dort Strategieziele und Leitplanken für die mittelfristige Performance präsentieren, was sowohl Chancen für positive Kursreaktionen als auch Risiken bei enttäuschenden Vorgaben birgt.

    Insgesamt bestätigt die Kombination aus soliden H1-Zahlen, klarer Zielsetzung für 2026 und einer positiven Analystenmeinung die relative Attraktivität von Axa-Aktien aus Sicht institutioneller Beobachter. Kurzfristige Belastungen durch Naturkatastrophen bleiben ein Risikofaktor, werden aktuell aber als beherrschbar eingestuft.

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