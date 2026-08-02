Siltronic im Aufschwung: 200‑mm‑Erholung katapultiert Aktie Richtung 100€

Marktteilnehmer und Researchhäuser werteten die Quartalszahlen insgesamt als durchwachsen, aber mit positiven Trends im operativen Geschäft. Jefferies-Analyst Constantin Hesse bezeichnete die Q2‑Resultate als wenig überraschend, hob jedoch die Signale einer Erholung im 200‑mm‑Segment hervor, die den zuletzt unter Druck geratenen Kurs stützen dürften. Jefferies bestätigte seine Einstufung "Buy" und ein Kursziel von 100 Euro; die Bank hob hervor, dass Umsätze um rund 2 Prozent und das operative Ergebnis um etwa 6 Prozent über den Konsensschätzungen gelegen hätten.

Die Siltronic-Aktie hat am Donnerstag deutlich an Fahrt aufgenommen, nachdem Hinweise auf eine Belebung im Geschäft mit 200‑Millimeter‑Wafers bekannt wurden. Bis zum Mittag zog der Kurs um mehr als acht Prozent auf 73,45 Euro an; zu Handelsauftakt war das Papier noch kurzfristig auf ein Tief seit Ende April gefallen. Der jüngste Kursanstieg setzt eine Phase von extremer Volatilität fort: Nach dem KI‑getriebenen Rallye‑Schub im Mai hatte die Aktie zeitweise fast 109 Euro erreicht, bevor Gewinnmitnahmen folgten. Auf Jahressicht liegt der Kurs nun wieder rund 50 Prozent im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

MWB Research reagierte besonders optimistisch: Analyst Abed Jarad erhöhte sein Kursziel von 70 auf 85 Euro und stufte die Papiere von "Sell" auf "Buy" hoch. Jarad räumte zwar ein, dass Siltronic die eigenen Erwartungen im zweiten Quartal leicht verfehlt habe, betonte aber die günstige zugrunde liegende Entwicklung: eine anhaltend starke Nachfrage nach 300‑mm‑Wafers, zunehmende Auslastung durch den Hochlauf des neuen Werks in Singapur und erste Anzeichen, dass Kundenbestände im 200‑mm‑Bereich zurückgehen.

Auch die DZ Bank und Deutsche Bank Research änderten ihre Empfehlungen nach den Zahlen. Die DZ Bank hob die Bewertung von "Halten" auf "Kaufen", senkte aber den fairen Wert leicht von 90 auf 87 Euro und verwies auf eine verbreiterte Nachfragebelebung sowie erhöhte Chancen auf einen nachhaltigen Ergebnisaufschwung. Die Deutsche Bank stufte ebenfalls auf "Buy" hoch und erhöhte ihr Kursziel deutlich von 72 auf 100 Euro; sie erwartet, dass die Nachfrage durch agentische KI die 300‑mm‑Branche in eine Engpasssituation treiben könnte, was die Verhandlungsmacht der Hersteller stärkt.

Fazit: Trotz leichterer Ergebnisabweichungen zeigen mehrere Indikatoren — Inventarabbau bei Kunden, positive Impulse im 200‑mm‑Segment, starke 300‑mm‑Nachfrage und operative Hebeleffekte — eine wachsende Chance auf eine nachhaltige Erholung. Analysten sehen nach der Kurskorrektur auf Sicht deutliches Aufwärtspotenzial, bleiben aber aufmerksam gegenüber konjunkturellen und nachfrageseitigen Risiken.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 76,90EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.