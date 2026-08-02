BAT im Umbruch: Gewinnsturz, Jobabbau und Hoffnung auf E‑Zigaretten

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte um 2,5 Prozent auf gut 5,4 Milliarden Pfund zu; ohne das Kanada-Geschäft betrug der Anstieg 3,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Pfund. BAT schließt Kanada bei der Ergebnisprognose aus, weil dort erzielte Gewinne für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten eingesetzt werden müssen. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss sank um rund 30 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Pfund; Belastungen kamen vor allem durch Kosten des laufenden Konzernumbaus zustande.

British American Tobacco (BAT) hat im ersten Halbjahr deutliche Fortschritte bei den Erlösen erzielt, sieht sich aber weiter mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf 12,2 Milliarden Pfund (knapp 14,3 Milliarden Euro). Während das klassische Zigarettengeschäft unter Nachfragedruck steht, wuchs das Segment mit Nikotinalternativen.

Vor diesem Hintergrund bestätigte Konzernchef Tadeu Marroco den Ausblick für das laufende Jahr. BAT peilt mittelfristig eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung von drei bis fünf Prozent jährlich sowie ein bereinigtes operatives Gewinnwachstum von vier bis sechs Prozent an. Zunächst seien jedoch eher die unteren Enden dieser Spannen zu erreichen, so Marroco.

Investoren zeigten sich verhaltener: Die Aktie gab im frühen Handel um rund zwei bis drei Prozent nach. Analysten loben das Ergebnis, mahnen jedoch anhaltende Margenrisiken an. James Edwardes Jones von der kanadischen Bank urteilt, das Halbjahr sei „gut“ gelaufen, die Margenentwicklung bereite aber Sorgen.

BAT treibt einen umfassenden Kostensenkungsplan voran, um die Profitabilität zu stützen. Ziel sind jährliche Einsparungen von etwa 600 Millionen Pfund bis Ende 2028. Dazu sollen Umstrukturierungen, Stellenabbau und strategische Partnerschaften beitragen. Bloomberg berichtete, BAT wolle rund ein Fünftel der weltweit etwa 47.000 Stellen reduzieren und bis Jahresende etwa 5.500 Stellen streichen sowie weitere 3.500 auslagern; das Unternehmen selbst machte zu konkreten Zahlen keine offiziellen Angaben.

In vielen Märkten schrumpft die Nachfrage nach traditionellen Zigaretten. BAT setzt verstärkt auf alternative Nikotinprodukte wie Vuse-E-Zigaretten und Velo-Nikotinbeutel und strebt an, damit künftig mehr als die Hälfte der Erlöse zu erzielen.

Marktbeobachter sehen BATs Strategie als notwendig, um langfristiges Wachstum zu sichern: Die Umstellung auf weniger schädliche Produkte soll sinkende Zigarettenvolumen kompensieren und neue Erlösquellen eröffnen. Gleichzeitig erhöhen regulatorische Unsicherheiten, weitere Rechtsrisiken in Nordamerika und volatile Rohstoff- oder Wechselkurse die Planungssicherheit. Anleger werden daher genau verfolgen, ob die angekündigten Kostensenkungen und Produktinvestitionen die Margen stabilisieren. Kurzfristig dürften Belastungen aus Restrukturierung und Beratungskosten das Ergebnis drücken, mittelfristig aber Raum für Ertragsverbesserungen schaffen. Investoren bleiben daher vorsichtig und behalten Aktie sowie Gewinnentwicklung in den kommenden Quartalen weiterhin genau im Blick.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 52,66EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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