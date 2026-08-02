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    Wacker-Comeback? Aktie steigt trotz JPMorgan-Underweight und Pensionseffekt

    Wacker-Comeback? Aktie steigt trotz JPMorgan-Underweight und Pensionseffekt
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Nach den Zahlen zum zweiten Quartal hat die US-Investmentbank JPMorgan die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi hob in einer Erstbewertung hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht über den Markterwartungen liege – auch wenn der einmalige Ertrag aus einer Anpassung der Pensionsrückstellungen herausgerechnet werde.

    Wacker Chemie hatte seinen Ausblick für 2026 angehoben: Die Gruppe peilt nun ein Ebitda von 625 bis 750 Millionen Euro an, inklusive eines Sondereffekts von 37 Millionen Euro aus Änderungen bei Pensionsverpflichtungen. Die bisherige Zielspanne lag bei 550 bis 700 Millionen Euro. Ohne den einmaligen Pensionseffekt liegt die Mitte der neuen Spanne nach Einschätzung von JPMorgan in etwa auf dem Niveau der Konsensschätzungen. Der Umsatz soll 2026 nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen – zuvor war ein Plus im hohen einstelligen Bereich erwartet worden. Hintergrund sei vor allem eine geringere Erwartung für Rohstoff- und Energiepreissteigerungen, die Chemiekonzerne meist zeitnah an Kunden weitergeben.

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    Operativ zeigte Wacker ein starkes zweites Quartal: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf 1,52 Milliarden Euro, das Ebitda kletterte um 85 Prozent auf 211 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein nicht-operativer Ertrag in Höhe von etwa 36,7 Millionen Euro. Neben dem Einmaleffekt trug vor allem ein laufendes Sparprogramm zum Ergebnis bei; das Management spricht von jährlichen Kostensenkungen in Höhe von mehr als 300 Millionen Euro und kündigte auch Stellenstreichungen an.

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    Trotz der verbesserten Ergebnisprognose warnt das Management vor einem schwierigen Umfeld: Zunehmender Wettbewerb – insbesondere aus Asien –, massive Überkapazitäten in vielen Teilmärkten sowie schwache Nachfrage aus wichtigen Abnehmerbranchen wie Automobil- und Bauindustrie belasten die Perspektive. Hinzu kämen geopolitische Unsicherheiten, etwa im Nahen Osten.

    An den Börsen wurde die Mitteilung positiv aufgenommen: Die Aktie legte am Vormittag um rund drei Prozent zu und notierte bei etwa 88,70 Euro, womit das Jahresplus auf knapp 28 Prozent anwuchs. Vorstandschef Christian Hartel betonte, die Maßnahmen dienten dazu, die Profitabilität nachhaltig zu stützen und das Unternehmen widerstandsfähiger gegen zyklische Schwankungen zu machen. Analysten verweisen darauf, dass das von JPMorgan angestrebte Kursziel von 60 Euro gegenüber dem aktuellen Kurs eine deutliche Abschwächung impliziert und auf anhaltende Margen- und Nachfrageprobleme sowie Bewertungsrisiken hinweist. Kurzfristig könnten die Kostensenkungen und das operative Momentum die Ergebnisentwicklung stabilisieren; langfristig hängen die Perspektiven jedoch von einer Erholung der Endmärkte ab. Auf kurze Sicht ist daher erhöhte Vorsicht geboten.



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    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 88,70EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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