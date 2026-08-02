🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReadcrest Capital AktievorwärtsNachrichten zu Readcrest Capital
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kapitalerhöhung Readcrest: Mehrheit Elgeti schrumpft – CFS 13,11%

    Readcrest Capital AG hat Ende Juli 2026 wichtige Änderungen in der Aktionärsstruktur und der Gesamtzahl der Stimmrechte offengelegt. Laut mehreren Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 und § 41 WpHG, übermittelt über den EQS-Newsservice, wurden die Veränderungen am 27. Juli wirksam und offiziell am 30. sowie 31. Juli publiziert. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg (Hermannstraße 40, LEI 8945004D7BZ2T9FUK105) meldete eine Ausgabe von Bezugsaktien als Kapitalmaßnahme, die die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 46.902.379 erhöhte.

    Die Mitteilungen zeigen eine spürbare Verwässerung bisheriger Kontrollverhältnisse: Rolf Elgeti, als meldende natürliche Person, weist nach der Kapitalmaßnahme einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 78,62 Prozent (36.872.814 Stimmrechte) aus. In der letzten Meldung vor der Transaktion hatte Elgeti noch einen Anteil von 91,19 Prozent angegeben. Die Zurerechnung der Stimmen erfolgt offenbar über die Beteiligungsstruktur, in der die Obotritia Capital KGaA mit 61,35 Prozent und die Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH mit 16,28 Prozent als Hauptträger der Stimmrechte genannt werden.

    Parallel meldete die CFS Beteiligungsgesellschaft mbH — vertreten durch die natürlichen Personen Celina und Florian Schwerdtfeger — einen erstmaligen Stimmrechtsanteil von 13,11 Prozent, entsprechend 6.150.000 Stimmrechten. Vorher lag kein meldepflichtiger Anteil dieser Gesellschaft vor. Beide Anzeigen datieren die Schwellenberührung auf den 27. Juli 2026; die formalen Veröffentlichungen erfolgten am 30. Juli (EQS-Stimmrechtsmitteilungen) bzw. die offizielle Bekanntgabe der neuen Gesamtstimmrechte am 31. Juli 2026.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Wesentliche Kennzeichen der Meldungen: Die angegebenen Anteile beziehen sich auf unmittelbare bzw. zugerechnete Stimmrechte nach §§ 33, 34 WpHG; es wurden keine instrumentellen Rechte (Warrants, Optionen o.ä.) nach § 38 WpHG gemeldet. In der Offenlegung heißt es außerdem, dass die meldepflichtigen Personen jeweils weder beherrscht werden noch andere beherrschte Unternehmen Stimmrechte des Emittenten halten, wobei die vollständige Kette relevanter Tochtergesellschaften aufgelistet wird.

    Für Investoren und Marktteilnehmer bedeutet die Maßnahme eine Neuordnung der Stimmrechtsverhältnisse: Die Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Bezugsaktien hat bestehende Mehrheitsverhältnisse abgeschwächt und neue relevante Anteile geschaffen. Beobachter werden besonders darauf achten, ob die Veränderungen strategische Konsequenzen für Unternehmensführung und Governance nach sich ziehen, etwa durch veränderte Mehrheitsverhältnisse in Hauptversammlungsentscheidungen.



    Readcrest Capital

    0,00 %
    0,00 %
    -0,95 %
    -96,66 %
    ISIN:DE000A0LE3J1WKN:A0LE3J
    Readcrest Capital direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Readcrest Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,565EUR auf Lang & Schwarz (01. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kapitalerhöhung Readcrest: Mehrheit Elgeti schrumpft – CFS 13,11% Readcrest Capital AG hat Ende Juli 2026 wichtige Änderungen in der Aktionärsstruktur und der Gesamtzahl der Stimmrechte offengelegt. Laut mehreren Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 und § 41 WpHG, übermittelt über den EQS-Newsservice, wurden die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     