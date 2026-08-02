Kapitalerhöhung Readcrest: Mehrheit Elgeti schrumpft – CFS 13,11%

Die Mitteilungen zeigen eine spürbare Verwässerung bisheriger Kontrollverhältnisse: Rolf Elgeti, als meldende natürliche Person, weist nach der Kapitalmaßnahme einen zugerechneten Stimmrechtsanteil von 78,62 Prozent (36.872.814 Stimmrechte) aus. In der letzten Meldung vor der Transaktion hatte Elgeti noch einen Anteil von 91,19 Prozent angegeben. Die Zurerechnung der Stimmen erfolgt offenbar über die Beteiligungsstruktur, in der die Obotritia Capital KGaA mit 61,35 Prozent und die Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH mit 16,28 Prozent als Hauptträger der Stimmrechte genannt werden.

Readcrest Capital AG hat Ende Juli 2026 wichtige Änderungen in der Aktionärsstruktur und der Gesamtzahl der Stimmrechte offengelegt. Laut mehreren Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 und § 41 WpHG, übermittelt über den EQS-Newsservice, wurden die Veränderungen am 27. Juli wirksam und offiziell am 30. sowie 31. Juli publiziert. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg (Hermannstraße 40, LEI 8945004D7BZ2T9FUK105) meldete eine Ausgabe von Bezugsaktien als Kapitalmaßnahme, die die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 46.902.379 erhöhte.

Parallel meldete die CFS Beteiligungsgesellschaft mbH — vertreten durch die natürlichen Personen Celina und Florian Schwerdtfeger — einen erstmaligen Stimmrechtsanteil von 13,11 Prozent, entsprechend 6.150.000 Stimmrechten. Vorher lag kein meldepflichtiger Anteil dieser Gesellschaft vor. Beide Anzeigen datieren die Schwellenberührung auf den 27. Juli 2026; die formalen Veröffentlichungen erfolgten am 30. Juli (EQS-Stimmrechtsmitteilungen) bzw. die offizielle Bekanntgabe der neuen Gesamtstimmrechte am 31. Juli 2026.

Wesentliche Kennzeichen der Meldungen: Die angegebenen Anteile beziehen sich auf unmittelbare bzw. zugerechnete Stimmrechte nach §§ 33, 34 WpHG; es wurden keine instrumentellen Rechte (Warrants, Optionen o.ä.) nach § 38 WpHG gemeldet. In der Offenlegung heißt es außerdem, dass die meldepflichtigen Personen jeweils weder beherrscht werden noch andere beherrschte Unternehmen Stimmrechte des Emittenten halten, wobei die vollständige Kette relevanter Tochtergesellschaften aufgelistet wird.

Für Investoren und Marktteilnehmer bedeutet die Maßnahme eine Neuordnung der Stimmrechtsverhältnisse: Die Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Bezugsaktien hat bestehende Mehrheitsverhältnisse abgeschwächt und neue relevante Anteile geschaffen. Beobachter werden besonders darauf achten, ob die Veränderungen strategische Konsequenzen für Unternehmensführung und Governance nach sich ziehen, etwa durch veränderte Mehrheitsverhältnisse in Hauptversammlungsentscheidungen.

Die Readcrest Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,565EUR auf Lang & Schwarz (01. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

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