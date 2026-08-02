Volatile Woche: Quartalszahlen, US-BIP — und Koh Samuis Wassernot

Parallel dazu stehen wichtige globale Frühindikatoren an: Die S&P-Global-PMI-Serien für Industrie und Dienstleistungen (EU, Deutschland, Großbritannien, USA) sowie der ISM-Index geben Einblick in die konjunkturelle Entwicklung. Höhepunkt sind die US-BIP-Zahlen für das zweite Quartal (erste Schätzung, 6. August) und der US-Arbeitsmarktbericht (7. August), die zusammen maßgeblichen Einfluss auf die Fed-Rateerwartungen und damit auf Risikoanlagen und den Dollar haben dürften. Weitere relevante Daten betreffen Verbraucher- und Erzeugerpreise in mehreren Ländern, Einzelhandelsumsätze, Auftragseingänge sowie Ölberichte der EIA — allesamt Daten, die Inflations- und Wachstumsprognosen präzisieren.

Die kommende Woche ist geprägt von einem dichten Quartals- und Konjunkturkalender, der Anlageentscheidungen und Marktvolatilität treiben dürfte. Auf Unternehmensseite melden zahlreiche DAX- und EuroStoxx-Gesellschaften ihre Zahlen: Deutsche Lufthansa, Bayer, Infineon, Siemens, Eon, Merck KGaA sowie Versicherer und Rückversicherer wie Allianz und Munich Re liefern Quartals- oder Halbjahresberichte. Aus den USA rücken Schwergewichte wie Marriott, Pfizer, McDonalds, Caterpillar, AMD und Airbnb in den Fokus. Besonders konzentriert sind die Veröffentlichungen am Dienstag und Mittwoch, was kurzfristig zu erhöhter Handelsaktivität und Kursbewegungen in einzelnen Sektoren führen kann.

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Vor dem Hintergrund dieses daten- und unternehmenslastigen Zeitplans sind Marktteilnehmer gut beraten, Quartalscalls und Managementkommentare genau zu verfolgen. Sektorselektive Ausschläge sind zu erwarten, insbesondere in Energie, Industrie, Automobil und Versorgern, wo Quartalszahlen auf aktuelle Nachfragetrends und Margendruck hinweisen.

Parallel: Wasserkrise trifft Tourismusinsel Koh Samui

Ökonomisch relevant ist zudem die Nachricht von Koh Samui: Die thailändische Ferieninsel rationiert die Wasserversorgung nach einer ungewöhnlich starken Dürre und dem El-Niño-Effekt. Trinkwasserproduktion liegt nur noch bei rund 40 Prozent der üblichen Kapazität; die Unterwasserleitung vom Festland deckt nur die Hälfte des Bedarfs. Hotels und Betriebe beziehen zusätzliches Wasser per Tankwagen, was Betriebskosten erhöht und die Servicequalität beeinträchtigen kann — zumal die Insel in der touristischen Hochsaison von Hunderttausenden Gästen frequentiert wird.

Kurzfristig drohen Einnahmeverluste für Gastronomie und Hotellerie, zusätzliche Logistikkosten und mögliche Imageeffekte. Langfristig macht die Krise deutlich, dass die Infrastruktur mit dem Tourismuswachstum nicht Schritt gehalten hat; Investitionen in Versorgungssysteme und Desalination wären ökonomisch lohnend. Für Anleger signalisiert Koh Samui exemplarisch die ökonomischen Risiken, die Klimaschwankungen und infrastrukturelle Defizite für tourismusabhängige Regionen bedeuten — ein Thema, das auch bei Firmen mit starker Reise- und Freizeitexposition zunehmend in den Geschäftsrisiken auftauchen dürfte.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 633,0PKT auf Ariva Indikation (31. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.