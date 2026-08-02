Hier fünf klickstarke Vorschläge (empfohlen: Nr. 1): 1) JPMorgan bestätigt 110€-Ziel: Nemetschek profitiert vom SaaS-Boom 2) Trotz 6,5%-Rutsch: JPMorgan sieht Potenzial bis 110€ bei Nemetschek 3) HCSS-Deal + KI-Offensive: Nemetschek bleibt Wachstumsf

Nemetschek meldete für das zweite Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14,5 Prozent auf 327,7 Mio. Euro. Besonders stark wuchs das Subscription-/SaaS-Geschäft mit einem Plus von 29,6 Prozent auf 266,4 Mio. Euro, was die sukzessive Transformation hin zu wiederkehrenden Einnahmen unterstreicht. Die währungsbereinigte EBITDA-Steigerung belief sich auf 15,8 Prozent auf 98,6 Mio. Euro; die berichtete EBITDA-Marge lag bei 30,1 Prozent, bereinigt um akquisitionsbedingte Einmalkosten bei 31,0 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg währungsbereinigt um 25,3 Prozent auf 0,57 Euro.

JPMorgan hat die Aktie der Nemetschek Group unverändert mit „Overweight“ eingestuft und ein Kursziel von 110 Euro bestätigt. Die Einschätzung unterstreicht das Vertrauen der US-Bank in das Geschäftsmodell des Bausoftware-Spezialisten, obwohl die Aktie am Donnerstag im frühen Xetra-Handel um 6,5 Prozent nachgab – ein Rückschlag nach einer rund 20-prozentigen Rallye binnen vier Handelstagen. Analyst Joseph George verweist auf ein Q2-Ergebnis, das auf den ersten Blick beim EBITDA unter den Erwartungen lag, unter der Oberfläche jedoch eine deutlich robustere operative Dynamik zeige.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigte das Management die organische Prognose von 14 bis 15 Prozent Umsatzwachstum. Parallel hat Nemetschek die Jahresprognose im Zuge der Übernahme des US-Unternehmens HCSS erweitert: Der Zukauf, der zum 1. Juli rechtlich vollzogen wurde, soll währungsbereinigt rund sechs Prozentpunkte zusätzlich zum Umsatz beitragen. HCSS stärkt die Position des Konzerns im Segment Build, insbesondere im Infrastruktur- und Tiefbausektor, und eröffnet Cross-Selling-Potenziale.

Strategisch hat Nemetschek neben M&A-Aktivität seine KI-Agenda vorangetrieben: Mit Bluebeam Max brachte der Konzern eine agentenbasierte, KI-gestützte Lösung für die Pre-Construction-Phase auf den Markt. Weitere KI-Funktionalitäten und die geografische Expansion – etwa nach Indien, in den Mittleren Osten und Südostasien – sollen Wachstum und Marktanteile weiter stützen.

Fazit für Anleger: Operativ präsentiert sich Nemetschek solide mit beschleunigtem SaaS-Wachstum und hoher Profitabilität; die HCSS-Akquisition erweitert Wachstumsperspektiven, erhöht aber auch Integrationsaufgaben. Kurzfristige Kursvolatilität spiegelt teils hohe Erwartungen wider, langfristig bleibt nach Einschätzung von JPMorgan Potenzial bis zum Kursziel von 110 Euro. Risiken bleiben in der Bewertungssensitivität der Softwarebranche und der Umsetzung weiterer Skaleneffekte verankert.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 58,45EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.