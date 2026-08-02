VIB/Branicks retten Liquidität: 62 Mio. Bridge, 10% Zins und harte Auflagen

Kernbestandteil ist eine zugesagte Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 60 Mio. Euro auf Ebene der VIB, die von Teilen der Gläubigergruppe bereitgestellt und durch einen Backstop abgesichert wird. Wegen einer kapitalisierten Backstop‑Fee erhöht sich der Tag‑1‑Nominalbetrag auf 61,9 Mio. Euro. Die Mittel sollen insbesondere zur Rückzahlung von rund 58 Mio. Euro fälliger Schuldscheine im September 2026 und März 2027 dienen und vor Abschluss der Gesamtrestrukturierung Liquidität sichern. Beim Closing wird die Überbrückungsfinanzierung in langfristiges New Money überführt; dieses ist (sofern nicht früher getilgt) am 30. September 2029 endfällig und trägt einen baren Zinssatz von 10,0% p.a. Eine vorzeitige Rückzahlung innerhalb der ersten zwölf Monate unterliegt einer Make‑Whole‑Klausel.

Die VIB Vermögen AG hat gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft BRANICKS Group AG grundlegende Vereinbarungen zur Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten unterzeichnet. Am 30. Juli wurden Lock‑Up‑Vereinbarungen mit einer Ad‑hoc‑Gruppe von Anleihegläubigern sowie Inhabern von Schuldscheinen und Namensschuldverschreibungen geschlossen; sie traten am 31. Juli vollständig in Kraft, nachdem alle Wirksamkeitsbedingungen erfüllt wurden.

Über die Verzinsung hinaus sind zusätzliche Gebühren vereinbart: eine einmalige Gebühr von 200 Basispunkten auf den zum 31. Dezember 2028 ausstehenden Betrag sowie eine Exit‑Fee von 100 Basispunkten bei Rückzahlung oder Refinanzierung.

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Die Restrukturierung umfasst darüber hinaus umfassende Änderungen der Branicks‑Fremdkapitalstruktur: Anpassungen der Bedingungen der unbesicherten Anleihe mit einem aktuellen Nennbetrag von 400 Mio. Euro (Fälligkeit 22.09.2026) sowie von SSD/NSV‑Verbindlichkeiten (insgesamt 179,5 Mio. Euro, Laufzeiten 2026–2031). Als Sicherheitenpaket ist die Einführung einer doppeltstöckigen LuxCo‑Struktur sowie die Verpfändung von Anteilen an dieser Struktur und an wesentlichen Tochtergesellschaften vorgesehen; zudem sind Garantien wesentlicher Tochtergesellschaften geplant.

Parallel wurde ein Businessplan bis 2030 vereinbart, der eine signifikante Reduktion des Verschuldungsgrads etwa durch Immobilientransaktionen vorsieht. Ferner sind Änderungen in der Unternehmensführung, unter anderem an der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der VIB, vorgesehen.

Die wirksamen Lock‑Up‑Vereinbarungen schaffen kurzfristig Planungssicherheit und verhindern unmittelbar drohende Zahlungsengpässe. Allerdings bleibt die Belastung durch hohe Finanzierungskosten und umfangreiche Sicherheiten sowie die Umsetzung des Businessplans entscheidend für die langfristige Sanierung. Für Investoren bedeutet das Paket eine Mischung aus kurzfristiger Risikobegrenzung und langfristiger Belastung: Die Fristverlängerung und das Sicherheitenarrangement mindern die akute Ausfallgefahr, während der hohe Kupon, kapitalisierte Gebühren und weitere Exit‑Kosten die Refinanzierungslast deutlich erhöhen. Die tatsächliche Sanierung hängt nun von der Disziplin bei der Umsetzung des Businessplans, dem Erfolg geplanter Asset‑Verkäufe und der Bereitschaft der Gläubiger zu weiteren Zugeständnissen ab. Beobachter erwarten, dass VIB und Branicks in den kommenden Monaten verstärkt Berichtspflichten gegenüber den Kapitalmärkten erfüllen müssen. Der Markt wird die Umsetzung an den Aktien- und Anleihepreisen messen.

Die VIB Vermoegen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 7,16EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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