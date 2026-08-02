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    Alzchem überrascht: Spezialchemie treibt Gewinn, Aktie fällt trotzdem

    Alzchem überrascht: Spezialchemie treibt Gewinn, Aktie fällt trotzdem
    Foto: Alzchem

    Alzchem hat im zweiten Quartal 2026 einen weiteren Schritt in der strategischen Transformation hin zu höhermargiger Spezialchemie gemacht und Analystenerwartungen insgesamt übertroffen. Konzernumsatz und Profitabilität zogen an: Der Umsatz stieg im Q2 um 8,7 % auf 155,3 Mio. EUR (Montega-Erwartung: 147,0 Mio. EUR). Maßgeblich hierfür war das Segment Specialty Chemicals, das dank starker Nachfrage nach Kreatin und Nitroguanidin sowohl preis- (+6,5 % yoy) als auch mengengetrieben (+2,8 % yoy) um 8,8 % auf 109,0 Mio. EUR wuchs. Auf Halbjahressicht macht der Specialty-Anteil inzwischen 70,5 % des Umsatzes aus (2025: 67,4 %) – ein klarer Beleg für die erfolgreiche Portfolioverschiebung.

    Die Ergebnisentwicklung fällt überproportional aus: Das EBITDA kletterte im Q2 um 10,7 % auf 32,2 Mio. EUR; für das erste Halbjahr weist Alzchem ein EBITDA von 64,5 Mio. EUR (+14,2 %) aus. Sphene Capital hebt hervor, dass fast 99 % des Konzern-EBITDA aus dem Specialty-Segment generiert wurden; die Segmentmarge stieg auf 29,9 % (Vj. 27,7 %). Dies spricht für nachhaltige Margenverbesserungen durch Mixeffekte, Preisanpassungen und Skaleneffekte.

    Gleichzeitig zeigen sich Liquiditäts- und Investitionswirkungen: Der Free Cashflow lag in H1 bei -30,5 Mio. EUR (Vj. +30,7 Mio. EUR). Ursache sind deutlich niedrigere Kundenanzahlungen (8,8 Mio. vs. 51,0 Mio. H1/25) und deutlich erhöhte Investitionen von 81,2 Mio. EUR (H1/25: 40,5 Mio. EUR). Die Kapazitätserweiterungen verlaufen planmäßig; der Ramp‑Up der neuen Nitroguanidin-Anlage in Deutschland wurde gestartet. Montega geht von Anlaufkosten der NQ-Produktion in H2 im unteren einstelligen Millionenbereich aus.

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    Die Gesellschaft bestätigte die Guidance für 2026: rund 600 Mio. EUR Umsatz und circa 126 Mio. EUR EBITDA, wobei das erwartete H2-EBITDA bei ca. 61,5 Mio. EUR liegen dürfte. Analysten sehen in den laufenden und geplanten Kapazitätserweiterungen (zusätzliche Kreatin-Kapazität DE ab H2/27, NQ-Produktionsausbau in DE ab H2/26 und USA ab 2029/30) die Basis für multiple Wachstums- und Ergebnissprünge ab 2027.

    Marktreaktion blieb verhalten: Trotz solider Zahlen und positiven Analystenurteilen (Montega: Buy, Kursziel 220 EUR; Sphene: Buy, Ziel 204,50 EUR; Warburg: Buy, Ziel 208 EUR) fiel die Aktie intraday deutlich, was kurzfristige Gewinnmitnahmen und charttechnische Effekte widerspiegelt. Risiken bleiben geopolitische Unsicherheiten sowie die vorübergehende Belastung durch Investitions- und Anlaufkosten. Insgesamt bestätigen die Zahlen jedoch die strategische Stoßrichtung und rechtfertigen aus Analystensicht die positive Einstufung.



    Alzchem Group

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    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 156,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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