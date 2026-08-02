Alzchem überrascht: Spezialchemie treibt Gewinn, Aktie fällt trotzdem

Die Ergebnisentwicklung fällt überproportional aus: Das EBITDA kletterte im Q2 um 10,7 % auf 32,2 Mio. EUR; für das erste Halbjahr weist Alzchem ein EBITDA von 64,5 Mio. EUR (+14,2 %) aus. Sphene Capital hebt hervor, dass fast 99 % des Konzern-EBITDA aus dem Specialty-Segment generiert wurden; die Segmentmarge stieg auf 29,9 % (Vj. 27,7 %). Dies spricht für nachhaltige Margenverbesserungen durch Mixeffekte, Preisanpassungen und Skaleneffekte.

Alzchem hat im zweiten Quartal 2026 einen weiteren Schritt in der strategischen Transformation hin zu höhermargiger Spezialchemie gemacht und Analystenerwartungen insgesamt übertroffen. Konzernumsatz und Profitabilität zogen an: Der Umsatz stieg im Q2 um 8,7 % auf 155,3 Mio. EUR (Montega-Erwartung: 147,0 Mio. EUR). Maßgeblich hierfür war das Segment Specialty Chemicals, das dank starker Nachfrage nach Kreatin und Nitroguanidin sowohl preis- (+6,5 % yoy) als auch mengengetrieben (+2,8 % yoy) um 8,8 % auf 109,0 Mio. EUR wuchs. Auf Halbjahressicht macht der Specialty-Anteil inzwischen 70,5 % des Umsatzes aus (2025: 67,4 %) – ein klarer Beleg für die erfolgreiche Portfolioverschiebung.

Gleichzeitig zeigen sich Liquiditäts- und Investitionswirkungen: Der Free Cashflow lag in H1 bei -30,5 Mio. EUR (Vj. +30,7 Mio. EUR). Ursache sind deutlich niedrigere Kundenanzahlungen (8,8 Mio. vs. 51,0 Mio. H1/25) und deutlich erhöhte Investitionen von 81,2 Mio. EUR (H1/25: 40,5 Mio. EUR). Die Kapazitätserweiterungen verlaufen planmäßig; der Ramp‑Up der neuen Nitroguanidin-Anlage in Deutschland wurde gestartet. Montega geht von Anlaufkosten der NQ-Produktion in H2 im unteren einstelligen Millionenbereich aus.

Die Gesellschaft bestätigte die Guidance für 2026: rund 600 Mio. EUR Umsatz und circa 126 Mio. EUR EBITDA, wobei das erwartete H2-EBITDA bei ca. 61,5 Mio. EUR liegen dürfte. Analysten sehen in den laufenden und geplanten Kapazitätserweiterungen (zusätzliche Kreatin-Kapazität DE ab H2/27, NQ-Produktionsausbau in DE ab H2/26 und USA ab 2029/30) die Basis für multiple Wachstums- und Ergebnissprünge ab 2027.

Marktreaktion blieb verhalten: Trotz solider Zahlen und positiven Analystenurteilen (Montega: Buy, Kursziel 220 EUR; Sphene: Buy, Ziel 204,50 EUR; Warburg: Buy, Ziel 208 EUR) fiel die Aktie intraday deutlich, was kurzfristige Gewinnmitnahmen und charttechnische Effekte widerspiegelt. Risiken bleiben geopolitische Unsicherheiten sowie die vorübergehende Belastung durch Investitions- und Anlaufkosten. Insgesamt bestätigen die Zahlen jedoch die strategische Stoßrichtung und rechtfertigen aus Analystensicht die positive Einstufung.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 156,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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