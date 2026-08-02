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    EBITDA explodiert: CENIT startet Kapitalerhöhung zur ISR-Übernahme

    CENIT nutzt den positiven operativen Trend und startet eine Kapitalmaßnahme zur strategischen Konsolidierung: Der Stuttgarter IT-Dienstleister hat Ende Juli eine Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen und gleichzeitig Halbjahreszahlen vorgelegt, die eine deutliche Ergebnisverbesserung dokumentieren.

    Kern der Kapitalmaßnahme ist die Ausgabe von 1.673.551 neuen Inhaberaktien zum Bezugspreis von 6,50 EUR je Aktie. Das Grundkapital erhöht sich damit von 8,367 Mio. EUR auf 10,041 Mio. EUR; der Bruttoemissionserlös beträgt rund 10,88 Mio. EUR. Aktionäre erhalten neue Aktien im Verhältnis 5:1 (eine neue Aktie pro fünf gehaltene Stückaktien). Die Bezugsfrist läuft vom 4. bis 17. August 2026; die Veröffentlichung des Bezugsangebots ist im Bundesanzeiger für den 3. August vorgesehen. Wesentliches Element zur Sicherung des Erfolgs: Großaktionär PRIMEPULSE SE hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben und zusätzlich nicht in Anspruch genommene Stückaktien zum Bezugspreis zu übernehmen – ein faktischer Backstop, der das Platzierungsrisiko reduziert. Der Emissionserlös soll ausschließlich zur Aufstockung der Beteiligung an der ISR Information Products AG verwendet werden, um den bisherigen Anteil von 74,9 % auf 100 % zu erhöhen und CENIT damit zum Alleineigentümer der Braunschweiger Gesellschaft zu machen.

    Parallel dazu meldet CENIT für das erste Halbjahr 2026 operative Fortschritte: Der Konzernumsatz stieg moderat um 0,9 % auf 104.657 TEUR. Segmentdaten zeigen Rückgänge bei Fremdsoftwareerlösen (-1,9 % auf 49.187 TEUR), leichte Zuwächse bei eigener Software (+2,8 % auf 9.831 TEUR) und ein Plus im Beratungs- und Servicegeschäft (+3,6 % auf 45.492 TEUR). Markant ist die Ergebnisentwicklung: Das EBITDA kletterte auf 8.517 TEUR nach 1.201 TEUR im Vorjahr; die EBITDA-Marge erreichte 8,1 % (Vorjahr 1,2 %). CENIT führt dies auf eine verbesserte Kostenstruktur zurück, weist aber zugleich auf einmalige Aufwendungen im Quartal im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen hin. Liquidität und Kapitalbasis verbesserten sich: Zahlungsmittel stiegen auf 23.675 TEUR, der operative Cashflow auf 13.149 TEUR; das Eigenkapital lag bei 44.140 TEUR, die Eigenkapitalquote bei rund 30,1 %. Die Mitarbeiterzahl wuchs leicht auf 916.

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    Fazit: Die Kapitalerhöhung dient einem klaren strategischen Zweck – der vollständigen Übernahme von ISR – und wird durch das Bekenntnis des Hauptaktionärs abgesichert. Die Halbjahreszahlen untermauern die operative Trendwende mit deutlich verbesserter Profitabilität. Investoren sollten jedoch die Verwässerungseffekte der Emission, die inhaltlichen Details des von der BaFin zugelassenen Wertpapier-Informationsblatts sowie die üblichen rechtlichen Hinweise (Beschränkungen für bestimmte Jurisdiktionen, keine US-Registrierung) berücksichtigen.



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    Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,23 % und einem Kurs von 6,80EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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