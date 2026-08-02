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    Westwing beendet Buyback vorzeitig – 8 Mio. Euro Volumen komplett ausgelastet

    Westwing Group SE hat ihr im Februar 2026 gestartetes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet: Statt wie geplant spätestens zum 31. Juli lief das Programm bereits am 29. Juli 2026 aus, da das vorgesehene maximale Kaufpreisvolumen von bis zu 8,0 Mio. Euro ausgeschöpft war. Die Gesellschaft hatte das Programm am 5. Februar 2026 angekündigt; der Kaufzeitraum begann am 9. Februar 2026. Ziel war der Rückkauf von bis zu 700.000 Aktien, maximal jedoch für einen Gesamtbetrag von 8,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten).

    Insgesamt erwarb Westwing 512.118 eigene Aktien, was einem Anteil von rund 2,61 % des eingetragenen Grundkapitals entspricht. Der durchschnittliche Erwerbspreis lag bei 15,6214 Euro je Aktie; der gesamte Rückkaufwert beträgt 7.999.988,35 Euro. Die Rückkäufe wurden von einem unabhängigen Kreditinstitut ausschließlich über die elektronische Börse der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) ausgeführt. Die Gesellschaft veröffentlicht detaillierte Transaktionslisten auf ihrer Investor-Relations-Seite.

    Eine Zwischenmeldung wies zudem aus, dass in den letzten drei Handelstagen (27. bis 29. Juli 2026) nochmals 11.778 Aktien gekauft wurden; der volumengewichtete Durchschnittspreis dieser Tage betrug 14,9421 Euro. Die Transaktionen sind gesetzlich nach den Anforderungen der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 offenzulegen; Westwing erfüllte diese Meldepflichten über EQS.

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    Einordnung: Der Rückkaufsignalisiert, dass das Management überschüssige Liquidität zur Aktienrücknahme verwendet und damit den Gewinn je Aktie sowie die Kapitalstruktur verbessern will. Dass das Programm vorzeitig wegen Ausschöpfung des Euro-Volumens beendet wurde, obwohl die maximale Stückzahl von 700.000 nicht erreicht wurde, weist darauf hin, dass die im Markt gezahlten Kurse im Mittel höher lagen als ein möglicher Zielpreis, sodass das Cash-Limit früher bindend wurde. Mit einem Rückkaufvolumen von knapp 8 Mio. Euro und einem Anteil von 2,6 % bleibt die Aktion zwar für sich genommen moderat, kann aber kurzfristig die Nachfrage stützen und das Streubesitzverhältnis leicht reduzieren.

    Für Anleger wichtig ist die Transparenz der Ausführungen und die Bekanntgabe aller Einzeltransaktionen, die Westwing ordnungsgemäß bereitstellt. Langfristige Wirkung auf Kurs und Kennzahlen hängt von künftiger Geschäftsentwicklung, Liquidität und weiteren Kapitalmaßnahmen ab.



    Westwing

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    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0
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    Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 13,15EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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