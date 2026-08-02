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    Sony hebt Prognose an: PlayStation stärkt Erholung – GTA VI winkt

    Sony hebt Prognose an: PlayStation stärkt Erholung – GTA VI winkt
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Sony hebt Gewinnprognose nach starkem Quartal an – PlayStation treibt Erholung

    Der japanische Unterhaltungskonzern Sony hat nach einem besser als erwarteten ersten Geschäftsquartal seine Jahresprognose für das operative Ergebnis angehoben. Statt der bislang erwarteten 1,6 Billionen Yen peilt das Unternehmen jetzt 1,72 Billionen Yen an (rund 9,3 Mrd. Euro) – ein Wert, der die Analystenerwartungen übertrifft und das positive Momentum des Konzerns unterstreicht.

    Treiber der Aufwärtskorrektur ist vor allem die Gaming-Sparte rund um das PlayStation-Ökosystem. Hier wirkten sich ein schwächerer Yen sowie Rückerstattungen von zuvor belastenden US-Einfuhrzöllen positiv aus. Insgesamt stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal um 8 Prozent auf 2,8 Billionen Yen; ohne Währungseffekte wäre der Umsatz leicht rückläufig gewesen. Das operative Ergebnis legte um 40 Prozent auf knapp 477 Milliarden Yen zu. Unter dem Strich blieb ein auf Sony-Aktionäre entfallender Gewinn von 342 Milliarden Yen – ein Plus von rund einem Drittel gegenüber dem Vorjahr.

    Auch andere Geschäftsbereiche zeigten Stärke: Das Musikgeschäft profitierte von stabilen Streaming-Erlösen, Ticketverkäufen und Merchandise-Umsätzen, während der Bereich Bildsensoren, etwa für Kameras und Smartphones, höhere Erlöse erzielte. Diese Diversifikation hilft Sony, konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Segmenten auszugleichen.

    Dennoch bestehen Risiken: Die gestiegenen Preise für Speicherchips belasten die Profitabilität der PlayStation-Hardware und verteuern die Konsole für Endkunden – ein Faktor, der das Absatzwachstum dämpfen könnte. Zudem könnte die Konkurrenz durch KI-basierte Software langfristig Margen in Spieleentwicklung, Film- und Musikproduktion unter Druck setzen. Währungsbewegungen bleiben ein zweischneidiges Schwert; der schwächere Yen half kurzfristig, könnte aber bei einer Umkehr negative Folgen haben.

    An der Börse reagierte Sonys Aktie zunächst mit Kursgewinnen in Tokio, verlor später aber und schloss leicht schwächer. Die Notierung hat sich zwar vom Wintertief erholt – von 3.043 Yen im Mai gegenüber 4.776 Yen im November – bleibt aber volatil.

    Ein maßgeblicher Wachstumsfaktor für die kommenden Monate ist die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Herbst. Anleger erhoffen sich, dass der Blockbuster zusätzliche Nutzer und Umsätze auf die PlayStation-Plattform zieht. Insgesamt signalisiert die Prognoseanhebung, dass Sony den aktuellen Gegenwind besser abfedern kann als erwartet, allerdings sind Chipkosten, Währungsrisiken und technologische Disruptionen weiterhin zentrale Unsicherheitsfaktoren.



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    ISIN:JP3435000009WKN:853687
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    Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,09 % und einem Kurs von 20,00EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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