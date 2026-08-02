RBI überrascht: Konzerngewinn ohne Russland klettert um 25%

Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 1.592 Mio. EUR (H1/2025: 1.444 Mio. EUR). Belastungen ergaben sich aus sonstigen Ergebnissen sowie gestiegenen staatlichen Abgaben, insgesamt negativ. Die Wertberichtigungen blieben mit 110 Mio. EUR stabil. Das Ergebnis vor Steuern legte auf 1.097 Mio. EUR zu, das Ergebnis nach Steuern auf 823 Mio. EUR; das auf Aktionäre entfallende Konzernergebnis liegt bei 708 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,97 EUR.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht und präsentiert ein robustes operatives Ergebnis – explizit bereinigt um das Russlandgeschäft. Das Konzernergebnis ohne Russland stieg im ersten Halbjahr um 25 Prozent auf 708 Mio. EUR. Treiber waren vor allem steigende Kernerträge: Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss wuchsen gemeinsam um 7 Prozent auf 3.255 Mio. EUR (Zinsüberschuss 2.187 Mio. EUR; Provisionen 1.068 Mio. EUR).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Bilanzseite wuchs das Kreditvolumen an Kunden seit Jahresbeginn um 6 Prozent auf rund 107 Mrd. EUR; die Bilanzsumme erreichte 205,4 Mrd. EUR. Kundeneinlagen erhöhten sich auf 125,4 Mrd. EUR. Die risikogewichteten Aktiva (RWA) stiegen auf 84,0 Mrd. EUR. Die harte Kernkapitalquote liegt bei 15,5 Prozent (transitional, inkl. Ergebnis) – stabil gegenüber Jahresende 2025. Nicht performende Kredite (NPE) konnten auf 1,6 Prozent reduziert werden; die NPE-Coverage betrug 46,9 Prozent.

Operativ zeigt sich eine verbesserte Effizienz: Die Cost/Income-Ratio sank auf 52,2 Prozent (H1/2025: 53,7%). Die Nettozinsspanne blieb mit 2,26 Prozent nahezu stabil. Der Konzern-Return-on-Equity (ohne Russland) verbessert sich auf 9,5 Prozent.

Für 2026 gibt RBI eine Prognose (ohne Russland): Zinsüberschuss über 4,4 Mrd. EUR, Provisionsüberschuss rund 2,2 Mrd. EUR, Verwaltungsaufwendungen rund 3,8 Mrd. EUR, Cost/Income circa 55 Prozent, Neubildungsquote bis zu 35 Basispunkte, Forderungswachstum rund 7 Prozent. Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwert-Verhältnis von null wird die harte Kernkapitalquote inkl. geplanter Akquisitionen bei etwa 14,3 Prozent erwartet.

Die RBI betont die weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts; bestehende Beschränkungen bleiben bestehen. Risikoquellen bleiben die geopolitische Lage sowie mögliche Rechtsaufwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen. Mittelfristig peilt die Bank ein RoE von mindestens 13 Prozent ohne Russland und ohne entsprechende Rechtsaufwendungen an. Der vollständige Halbjahresbericht ist online in Deutsch und Englisch verfügbar.

Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 59,10EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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