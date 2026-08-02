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    Siemens Healthineers dämpft Jahresausblick – China bremst, Aufträge stützen

    Siemens Healthineers dämpft Jahresausblick – China bremst, Aufträge stützen
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers steht nach seinen Quartalszahlen und dem gesenkten Jahresausblick unter Beobachtung — und zwar mit geteilten Einschätzungen von Analysten, aber einhelliger Skepsis an den Märkten. Die US-Bank JPMorgan bestätigte am 31. Juli ihr Rating „Overweight“ und beließ das Kursziel bei 54,30 Euro. Analyst David Adlington hob hervor, dass der Umsatz im dritten Geschäftsquartal leicht unter den Erwartungen gelegen habe und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten angepasst worden sei. Positiv wertete er, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) innerhalb der Prognose liege und das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege.

    Auch Bernstein Research bestätigte am selben Tag seine positive Einschätzung („Outperform“) mit einem Kursziel von 45,70 Euro. Analystin Susannah Ludwig betonte den zuletzt schwächeren Beitrag des Diagnostik-Geschäfts, verwies aber zugleich auf einen „sehr starken Auftragsbestand“, der in den kommenden Quartalen für Rückenwind sorgen könne — insbesondere für das Segment Bildgebung und für eine breitere Umsatzunterstützung.

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    Kernproblem der aktuellen Lage ist weniger das abgelaufene Quartal an sich als die gesenkte Prognose: Siemens Healthineers erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,5 bis 4,0 Prozent statt zuvor 4,5 bis 5,0 Prozent. Als Hauptursache nennt das Unternehmen eine anhaltend schwache Entwicklung des Diagnostikgeschäfts in China. Dort drücken staatliche Ausschreibungen, sinkende Erstattungssätze und verstärkter Preisdruck auf die Erlöse — eine Belastung, die Branchenweit zu beobachten ist.

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    Gleichzeitig zeigen sich Bereiche mit solider Dynamik: Bildgebung, das Krebs-Therapiesegment Varian sowie Advanced Therapies entwickeln sich weiterhin robust. Diese Stärke sowie der hohe Auftragsbestand stufen Analysten als Indikatoren dafür ein, dass eine erneute Wachstumsbeschleunigung möglich ist, sobald sich das China-Geschäft stabilisiert.

    Die Marktreaktion fiel dennoch verhalten bis negativ aus: Anleger bestrafen in der Regel eine nach unten korrigierte Prognose stärker als sie positive operative Details belohnen. Sollte sich der chinesische Markt in den kommenden Quartalen entspannen oder sollten bessere Preise und Erstattungen zurückkehren, dürfte sich die Stimmung gegenüber der Aktie schnell erholen. Bis dahin bleibt die Entwicklung abhängig von der Umsetzung in China und der Fähigkeit, die starke Auftragsbasis in nachhaltiges Umsatzwachstum zu überführen. Analystenmeinungen bleiben positiv, aber vorsichtig — mit unterschiedlichen Kurszielen und einem gemeinsamen Fokus auf die China-Risiken und das Potenzial in Bildgebung und Therapiesegmenten.



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    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 37,25EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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