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    Verbund: EBITDA bricht 25% ein – Wassermangel und Preise drücken

    VERBUND hat seinen Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht und meldet eine deutliche Ergebnisdelle: EBITDA, Konzernergebnis und Cashflows liegen deutlich unter Vorjahr. Das Unternehmen führt den Rückgang vor allem auf eine deutlich unterdurchschnittliche Wasserführung und gesunkene Absatzpreise zurück – Faktoren, die das wasserbasierte Geschäftsmodell empfindlich treffen.

    Kernkennzahlen Q1–2/2026: Der Umsatz fiel um 11,0 % auf 3.593,8 Mio. €. Das EBITDA sank um 24,9 % auf 1.061,5 Mio. €, das operative Ergebnis um 35,9 % auf 714,0 Mio. €. Das berichtete Konzernergebnis brach um 35,4 % auf 518,1 Mio. € ein; bereinigt um Einmaleffekte liegt es mit 537,8 Mio. € um 31,4 % unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis je Aktie ging von 2,31 € auf 1,49 € zurück. Operativer Cashflow und Free Cashflow gerieten ebenfalls unter Druck: Cashflow aus operativer Tätigkeit -34,6 % auf 875,2 Mio. €, Free Cashflow vor Dividende fiel um 71,6 % auf 218,9 Mio. €. Der Nettoverschuldungsgrad stieg von 23,2 % auf 36,2 %.

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    Treiber der Entwicklung waren vor allem die hydrologischen Bedingungen: Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke sank von 0,76 auf 0,68 und liegt 32 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt; die Wasserkraftproduktion insgesamt ging um 1.210 GWh bzw. 9,8 % auf 11.191 GWh zurück. Die Eigenerzeugung des Konzerns fiel insgesamt um 7,9 %. Demgegenüber legte die Erzeugung aus Wind und Photovoltaik um 109 GWh auf 1.173 GWh zu, blieb aber hinter den Planwerten zurück. Parallel drückten deutlich niedrigere mittlere Absatzpreise für Eigenerzeugung aus Wasserkraft die Erlöse: Der durchschnittlich erzielte Preis sank um 31,0 €/MWh auf 86,2 €/MWh – vor allem eine Korrektur nach außergewöhnlich hohen Preisen in 2025.

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    Segmentseitig sanken Beiträge insbesondere im Wassersegment und bei Neuen Erneuerbaren; teilweise kompensiert wurden die Einbußen durch verbesserte Ergebnisse in Netz, Absatz und dem thermischen Bereich (v.a. Gas-Fernleitungsnetz, Endkundengeschäft, hohe Spreads zu Jahresbeginn). Der Beitrag aus Flexibilitätsprodukten fiel um 16,7 % auf 136,4 Mio. €.

    Verbund passt den Ergebnisausblick für 2026 an: Erwartetes EBITDA nun zwischen rund 2,1 und 2,4 Mrd. €, berichtetes Konzernergebnis zwischen rund 1,0 und 1,15 Mrd. €; bereinigt 1,05–1,20 Mrd. €. Die Ausschüttungsquote soll zwischen 45 % und 55 % des bereinigten Ergebnisses liegen. Fazit: Hydrologie und Marktpreise bestimmen kurzfristig das Ergebnis; das diversifizierte Geschäftsmodell dämpft die Wirkung, doch erhöhte Verschuldung und schwächere Cashflows bleiben Beobachtungspunkte für Investoren. Der vollständige Zwischenbericht ist auf verbund.com verfügbar.



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    Die Verbund Akt.(A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 59,45EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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