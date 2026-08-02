WM‑Antrieb reicht nicht: AB InBev bestätigt Ziele, Aktie reagiert schwächer

Konzernweit stieg der Getränkeabsatz auf vergleichbarer Basis um 0,9 Prozent – ein Zuwachs, der Analysten zufolge einen Hauch unter den Erwartungen lag. Die Erlöse kletterten um 5,6 Prozent auf rund 16,7 Milliarden US‑Dollar (rund 14,6 Mrd. Euro), damit leicht über den Konsenserwartungen. Das bereinigte EBITDA wuchs um 5,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls die Schätzungen der Branchenexperten.

AB Inbev hat im zweiten Quartal von einer insgesamt besseren Biernachfrage profitiert, blieb in wichtigen Kennziffern aber hinter den Markterwartungen zurück. Der belgische Braukonzern nannte die Fußball‑Weltmeisterschaft als spürbaren Rückenwind; außerhalb des Kernsegments Bier gab es hingegen rückläufige Absätze. Das Management bestätigte die Jahresprognose, die ein bereinigtes EBITDA‑Wachstum von vier bis acht Prozent vorsieht und damit im Einklang mit den mittelfristigen Zielen steht.

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An den Finanzmärkten reagierten Investoren zwiespältig: Die AB‑Inbev‑Aktie gab am Donnerstagmittag 1,7 Prozent auf 72,66 Euro nach, hat seit Jahresbeginn aber fast ein Drittel an Wert gewonnen. Die kanadische Bank RBC bestätigte die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 85 Euro und hob in einer Analyse hervor, dass das organische Umsatzwachstum die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen habe – primär getrieben von Preiserhöhungen, aber auch von unerwartet positiver Volumenentwicklung. Bernstein‑Analyst Trevor Stirling sprach von einem weiteren Quartal mit leichtem Volumenwachstum; EBITDA und Ergebnis je Aktie hätten die Erwartungen übertroffen.

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Regional zeigten sich deutliche Unterschiede: In den USA fiel der Absatz trotz der WM und Zugewinnen bei den Marktanteilen überraschend schwach aus. Demgegenüber entwickelten sich Mexiko solide, Brasilien stark und Kolumbien herausragend. Für das zweite Halbjahr erwartet Bernstein eine verbesserte operative Dynamik.

Für Anleger und Marktbeobachter bleibt entscheidend, ob Preiserhöhungen und stärkere Nachfrage in Schlüsselmärkten den Volumenmix und die Margen weiter stützen können. Die Bestätigung der Jahresprognose signalisiert Management‑Selbstvertrauen, doch die gemischten Signale bei Volumen und regionaler Performance sowie die leichte Kursreaktion zeigen, dass Geduld gefragt ist. Kurzfristig dürfte die Aktie von Nachrichtenlage zu Konsumententrends und regionalen Entwicklungsmustern geprägt bleiben; mittelfristig stützen das breite Markenportfolio (Beck’s, Budweiser, Corona) und die angestrebten operativen Verbesserungen die erwartete Marge.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 74,98EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.