Jefferies empfiehlt Fuchs: Ziel 48€ – Aktie steht nach Brand unter Druck

Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für Fuchs SE und Kursziel von 48 Euro. Das Analysehaus hebt in seiner Studie hervor, dass der Schmierstoffhersteller die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt habe; das Ergebnis sei insgesamt solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Treiber dieses Wachstums waren laut Jefferies Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie organisches Wachstum. Gleichzeitig signalisiert die Prognose für das zweite Halbjahr ein deutlich niedrigeres operatives Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum ersten Halbjahr — ein Effekt, den das Management auf verschobene Umsätze ins erste Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückführt, die Margen belasten. An den Märkten reagierten Anleger zwiegespalten: Nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen und zunächst unklarer Richtung gaben die Fuchs-Aktien am Freitag um zuletzt 1,8 Prozent nach. Belastend wirkten Nachrichten über einen Brand in einem Produktionswerk des Gemeinschaftsunternehmens Alhamrani Fuchs Petrolub in Saudi-Arabien. Das Feuer am 25. Juli habe die Produktions- und Abfüllanlagen schwer beschädigt; der Betrieb sei bis auf Weiteres eingestellt. Kurzfristig liegt der Fokus des Konzerns auf der Sicherstellung der Kundenversorgung über alternative Produktions- und Lieferquellen sowie auf der Planung eines Wiederaufbaus.

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