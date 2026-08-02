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    Jefferies empfiehlt Fuchs: Ziel 48€ – Aktie steht nach Brand unter Druck

    Jefferies empfiehlt Fuchs: Ziel 48€ – Aktie steht nach Brand unter Druck
    Foto: FUCHS PETROLUB

    Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für Fuchs SE und Kursziel von 48 Euro. Das Analysehaus hebt in seiner Studie hervor, dass der Schmierstoffhersteller die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt habe; das Ergebnis sei insgesamt solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Treiber dieses Wachstums waren laut Jefferies Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie organisches Wachstum. Gleichzeitig signalisiert die Prognose für das zweite Halbjahr ein deutlich niedrigeres operatives Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum ersten Halbjahr — ein Effekt, den das Management auf verschobene Umsätze ins erste Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückführt, die Margen belasten.

    An den Märkten reagierten Anleger zwiegespalten: Nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen und zunächst unklarer Richtung gaben die Fuchs-Aktien am Freitag um zuletzt 1,8 Prozent nach. Belastend wirkten Nachrichten über einen Brand in einem Produktionswerk des Gemeinschaftsunternehmens Alhamrani Fuchs Petrolub in Saudi-Arabien. Das Feuer am 25. Juli habe die Produktions- und Abfüllanlagen schwer beschädigt; der Betrieb sei bis auf Weiteres eingestellt. Kurzfristig liegt der Fokus des Konzerns auf der Sicherstellung der Kundenversorgung über alternative Produktions- und Lieferquellen sowie auf der Planung eines Wiederaufbaus.

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    Fuchs betont, dass von dem betroffenen Werk mit einer jährlichen Kapazität von rund 90.000 Tonnen vor allem Produkte für die lokale Automobilbranche ausgeliefert wurden. Das Unternehmen hält einen Anteil von 32 Prozent an dem Joint Venture; dieses habe 2025 nur rund 1,5 Prozent zum Konzern-Ebit beigetragen. Finanzvorstand Esma Saglik zufolge hat der Ausfall daher keine Auswirkungen auf die inzwischen angehobene Konzernprognose. Vorstandschef Stefan Fuchs berichtete, dass es keine Verletzten gegeben habe; zur Brandursache gab das Management keine Angaben und wollte auch einen möglichen Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt im Nahen Osten nicht kommentieren.

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    Trotz kurzfristiger Störfaktoren bestätigte Fuchs die am Vorwochenende angehobene Ebit-Prognose für das laufende Jahr auf 460 bis 480 Millionen Euro (zuvor rund 450 Millionen). Analysten wie JPMorgan mahnen jedoch zur Vorsicht, weil das Management bislang keine Details zur Geschäftsentwicklung für das frühe dritte Quartal oder zur aktuellen Auftragslage geliefert habe. Für Anleger bleibt die Lage damit ambivalent: Solide Bilanz- und Prognosedaten treffen auf geopolitische und lieferkettenbedingte Risiken, die kurzfristig Margen und Produktion belasten können — bei Chancen durch Marktanteilsgewinne infolge von Wettbewerberproblemen.



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