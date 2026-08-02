Holcim boomt trotz Schulden: Organisches EBIT steigt stark, Prognose rauf

Die operative Marge lag im ersten Halbjahr bei 18,1 Prozent (Vorjahr 18,3), belastet wurde das Ergebnis unter anderem durch den starken Schweizer Franken und den Verkauf margenstarker Einheiten. Unbereinigt ergab sich ein leicht fallender Betriebsgewinn; der Konzerngewinn beließ sich mit 913 Millionen Franken marginal über dem Vorjahreswert. Free Cashflow fiel im Berichtszeitraum deutlich auf 36 Millionen Franken (H1 2025: 156 Mio.), während die Nettofinanzschulden auf 7,3 Milliarden Franken zunahmen.

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat das erste Halbjahr 2026 mit solidem organischem Wachstum abgeschlossen und seine Jahresprognose angehoben. Konzernumsatz stieg nominal um 0,7 Prozent auf 7,93 Milliarden Franken, bereinigt um Währungseffekte sowie Zu‑ und Verkäufe betrug das organische Plus 5,2 Prozent. Das wiederkehrende operative Ergebnis (Recurring EBIT) blieb mit 1,438 Milliarden Franken annähernd auf Vorjahresniveau, wies jedoch organisch ein kräftiges Wachstum von 11,5 Prozent auf; im zweiten Quartal beschleunigte sich diese Dynamik sogar auf +13,1 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Holcim hob auf Basis der Halbjahreszahlen die Jahresziele an: Für 2026 erwartet das Management nun rund 5 Prozent organisches Umsatzwachstum (zuvor 3–5 Prozent) und etwa 10 Prozent organisches Wachstum des Recurring EBIT (zuvor 8–10 Prozent). Die entsprechende Marge soll weiter steigen. Für die zweite Jahreshälfte nannte das Unternehmen positive Impulse, etwa das milliardenschwere Infrastrukturprogramm der deutschen Bundesregierung.

Strategisch beschleunigte Holcim die Expansion durch Akquisitionen: Die Übernahme von Xella stärkt das Geschäft mit hochwertigen Baulösungen in Europa, eine Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo erweitert das Engagement in Lateinamerika; weitere Zukäufe betrafen Transportbetonaktivitäten in Belgien, Deutschland und Neuseeland. Zugleich wurde das Nordamerika‑Geschäft als eigenständiges US‑Unternehmen (Amrize) ausgegliedert und an die Börse gebracht; daher sind Vergleichszahlen teilweise Pro‑Forma.

Regional zeigte Europa anhaltende Erholung, Lateinamerika lieferte hohes organisches Wachstum und Margen über 30 Prozent, und die Region Asien/Nahe Osten/Afrika verzeichnete deutliche Margenverbesserungen. Nachhaltigkeitsprodukte wachsen: ECOPact und ECOPlanet erzielen wachsende Umsatzanteile, das Volumen recycelter Bauabfälle stieg organisch um 36 Prozent auf 4,7 Millionen Tonnen. CEO Miljan Gutovic betonte das resilientere Geschäftsmodell und die Umsetzung der Strategie "NextGen Growth 2030".

Mit den vorgelegten Ergebnissen übertraf Holcim die Analystenerwartungen deutlich, was sich in einem Anstieg des Gewinns je Aktie vor Sondereffekten um 7,4 Prozent widerspiegelt. Kritikpunkte bleiben jedoch der rückläufige Free Cashflow im Halbjahr und der Anstieg der Nettofinanzschulden, die unter anderem durch Zukäufe und Portfolioanpassungen bedingt sind. Anleger werden daher besonders auf die Umsetzung der Synergien aus den Akquisitionen, die weitere Reduktion von Schulden und die angekündigte Erhöhung des Free Cashflow auf rund zwei Milliarden Franken im Jahresverlauf achten. Die Aktie reagierte moderat positiv.

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 78,87EUR auf Lang & Schwarz (01. August 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

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