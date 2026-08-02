Nahost-Eskalation & Ölpreis-Schock: Renditen deutscher Staatsanleihen steigen

Treiber der Bewegungen waren vor allem wieder steigende Ölnotierungen und die damit verbundenen höheren Inflationserwartungen. Nachdem kuwaitische Streitkräfte nach eigenen Angaben iranische Drohnen abgefangen hatten und sich die militärischen Schlagabtausche zwischen den USA und dem Iran fortsetzten, stieg das Risiko für Energieversorgungen. Höhere Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsschritte durch die Europäische Zentralbank (EZB), was Staatsanleihen tendenziell belastet.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten zuletzt unter Druck, nachdem Rohölpreise wieder anzogen und die geopolitische Lage im Nahen Osten eskalierte. Der richtungsweisende Euro‑Bund‑Future verlor am Freitagnachmittag 0,39 Prozent und notierte bei 124,28 Punkten, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf rund 3,20 Prozent stieg. Im Wochenverlauf zeigten die Bunds Schwankungen: Zwischenzeitlich legte der Future leicht zu und erreichte Stände um 124,60 bis 124,78 Punkte, die Renditen pendelten entsprechend um 3,15 bis 3,17 Prozent.

Die frisch vorgelegten Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone fielen marktrelevant: Die Inflationsrate zog im Juli auf 2,9 Prozent an und liegt damit deutlich über dem mittelfristigen EZB‑Ziel von zwei Prozent. In Deutschland, Spanien und Frankreich stiegen die Raten ebenfalls merklich, nicht zuletzt aufgrund höherer Energiekosten. Konjunkturdaten aus der Eurozone zeigten sich indes robuster als erwartet, sodass sich das Bild einer resilienten Wirtschaft abzeichnet, die höhere Zinsen verkraften könnte.

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Unter Ökonomen gehen die Einschätzungen auseinander. VP Bank‑Chefvolkswirt Thomas Gitzel sieht bislang keine klaren Zweitrundeneffekte und hält akuten Handlungsbedarf für die EZB für begrenzt; eine Zinserhöhung im September sei daher fraglich. Demgegenüber verweist Commerzbank‑Ökonom Vincent Stamer auf die unerwartet gestiegene Kerninflation und die Annäherung der Gesamtinflation an die EZB‑Projektionen; er bewertet eine weitere Leitzinserhöhung als wahrscheinlicher. Marktteilnehmer beachten zudem Signale der US‑Notenbank, deren Aussagen zuletzt Fragen zur künftigen Geldpolitik aufwarfen und die Zurückhaltung förderten.

Auf Sicht sollten Marktteilnehmer mehrere Szenarien durchspielen: Ein fortgesetztes Aufflammen der Konflikte könnte Risikoaversion und sichere Häfen begünstigen, während ein nachhaltiger Ölpreisanstieg die Inflationsrisiken verstärkt und Renditen weiter nach oben treiben kann. Umgekehrt würden Beruhigungstendenzen in der Region oder positive Angebotsnachrichten bei Energie die Volatilität dämpfen. Portfolioentscheidungen sollten daher Liquiditätsreserven, Laufzeitenmanagement und eine sorgfältige Auswahl zwischen Staats‑ und Unternehmensanleihen berücksichtigen, um auf wechselnde geldpolitische Signale und geopolitische Schocks flexibel reagieren zu können. Kurzfristig bleibt Überwachung der EZB‑Kommunikation ebenso zentral wie eine Beobachtung der Energiepreisentwicklung. Anleger sollten diszipliniert und flexibel agieren. Wichtig.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 124,2EUR auf L&S Exchange (31. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

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