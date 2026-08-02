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    Eigennutzer halten Markt, Kapitalanleger fliehen – EGGER investiert

    Der deutsche Immobilien- und Zuliefersektor zeigt sich zuletzt stabil, aber differenziert: Während die Nachfrage nach Wohnimmobilien von Eigennutzern getragen wird, schwächt sich das Engagement fremdfinanzierter Kapitalanleger spürbar ab. Zeitgleich demonstriert der Zulieferer EGGER Widerstandskraft durch stabile Kennzahlen und konsequente Zukunftsinvestitionen.

    Im zweiten Quartal 2026 wertet der Baufinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf das erste Quartal als Ausreißer. Kennzahlen wie Eigenkapitalquote und Zinsbindungspräferenzen kehren wieder auf Vorjahresniveau zurück. Die Eigenkapitalquote der Eigennutzer fiel von einem Mehrjahreshoch von 30,6 % im Q1 auf 27,4 % im Q2 (Q2/2025: 27,2 %). Das eingebrachte Eigenkapital sank um 12,9 % auf 147.844 Euro, während die durchschnittliche Darlehenssumme auf 390.892 Euro stieg. In der Folge erhöhte sich die durchschnittliche Monatsbelastung auf 1.996 Euro (+3,0 % QoQ; +9,7 % YoY). Auffällig ist die Rückkehr zur klassischen zehnjährigen Zinsbindung: deren Anteil stieg bei Eigennutzern auf 86,7 % und bei Kapitalanlegern auf 88,7 %, was eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Planungssicherheit signalisiert.

    Kapitalanleger reduzieren ihr Marktengagement deutlich: Vermittelte Finanzierungen fielen im Q2 um 26,4 % gegenüber dem Vorquartal und um 23,3 % im Jahresvergleich; ihr Marktanteil sank von 19,6 auf 15,7 %. Treiber bleibt das volatile Zinsumfeld: zehnjährige Bauzinsen pendelten zwischen etwa 3,5 und knapp 4,0 %, getrieben primär von geopolitischen Unsicherheiten – weniger von der jüngsten EZB-Leitzinsanhebung. Das Fazit der Vermittler: Käufer mit ausreichendem Eigenkapital und solider Haushaltsrechnung finden weiterhin Finanzierungen, spontane Transaktionen ohne Puffereffekte werden jedoch riskanter.

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    Parallel dazu berichtet der Holzwerkstoffkonzern EGGER für das Geschäftsjahr 2025/26 von einer robusten Basis trotz schwacher Baukonjunktur und geopolitischer Belastungen. Der Gruppenumsatz stieg um 3,4 % auf 4,264 Mrd. EUR, das EBITDA marginal auf 541,8 Mio. EUR; die EBITDA-Marge liegt bei 12,7 %, die Eigenkapitalquote bei 41,6 %. EGGER investierte 450,1 Mio. EUR, darunter über 200 Mio. EUR in den Ausbau des Werks Markt Bibart und die Inbetriebnahme eines neuen Kraftwerks in St. Johann, das erstmals Strom lieferte. Nachhaltigkeit bleibt zentral: 71 % des Energiebedarfs stammen aus erneuerbaren Quellen, 66 % des eingesetzten Holzes sind Recyclingmaterial.

    Zusammengefasst spiegeln beide Meldungen ein Marktbild von selektiver Nachfrage, Zinsvolatilität und strategischer Investitionsbereitschaft wider: Finanzierungskonditionen und geopolitische Risiken bestimmen kurzfristig Verhalten, während Unternehmen mit solide finanzierter Investitionsstrategie ihre Wettbewerbsfähigkeit und Lieferstabilität stärken.



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