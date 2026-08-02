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    Analysten: IAG Outperform – 550 vs. 465 Pence, Kerosin bremst Gewinne

    Analysten: IAG Outperform – 550 vs. 465 Pence, Kerosin bremst Gewinne
    Foto: Iberia - Iberia

    Die Einschätzungen zweier großer Researchhäuser zu International Airlines Group (IAG) unterstreichen nach den Zahlen zum zweiten Quartal ein grundsätzlich positives, aber vorsichtiges Marktbild. Die kanadische Bank RBC bestätigte die Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 465 Pence. Analyst Ruairi Cullinane hob hervor, dass IAG die Quartalszahlen leicht über den Markterwartungen platziert habe; zugrunde lagen eine robuste Nachfrage und stringente Kostenkontrolle. Das Management geht davon aus, dass rund 60 Prozent der gestiegenen Treibstoffkosten für 2026 ausgeglichen werden könnten, die gebuchten Umsätze lägen auf Vorjahresniveau. Cullinane erwartet infolgedessen keine Konsens-Anhebung der Prognosen für 2026; der aktuelle Konsens für das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) liegt über seinen eigenen Schätzungen.

    Zeitgleich bekräftigte das US-Analysehaus Bernstein Research seine Empfehlung „Outperform“ und bestätigte ein höheres Kursziel von 550 Pence. Für Bernstein übertraf das operative Ergebnis den Konsens-Median leicht, doch auch hier bleiben die Treibstoffkosten eine Belastungsgröße für die British-Airways-Mutter, wie Analyst Alex Irving anmerkte. Beide Researchhäuser veröffentlichten ihre Kurzanalysen am 31. Juli 2026.

    In der Summe signalisieren die Statements ein zweigleisiges Bild: Auf der Ertragsseite zeigt sich relative Widerstandskraft dank Nachfrage und Kostenmanagement, auf der Kostenseite lasten höhere Kerosinpreise weiterhin auf Margen und Ergebnisentwicklung. Die unterschiedlichen Kursziele spiegeln abweichende Annahmen über die künftige Ertragsentwicklung, die Fähigkeit, höhere Treibstoffkosten weiterzureichen oder zu hedgen, sowie Bewertungsprämien wider. Ein Kursziel von 550 Pence impliziert deutlich mehr Upside als die konservativere Sicht bei 465 Pence und weist auf optimistischere Annahmen zu Margen oder Kapitalrenditen hin.

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    Für Anleger bleiben zentrale Beobachtungspunkte: die Umsetzung der Managementprognose zur teilweisen Kompensation der Treibstoffkosten in 2026, die Entwicklung der gebuchten Umsätze und die Frage, ob sich die Konsenserwartungen für das bereinigte EBIT nach den Quartalszahlen nach oben bewegen. Risiken bestehen vor allem in anhaltend hohen Treibstoffpreisen, Nachfrageschwäche oder ungünstigen Währungsbewegungen. Insgesamt werten RBC und Bernstein die Ertragslage als ausreichend stark für eine Outperformance-Einschätzung, geben aber zugleich Anlass zu Vorsicht.

    Kurzfristig dürften Marktreaktionen vor allem von der Dynamik der Treibstoffpreise und von neuen Hinweisen des Managements zur Preissetzung und Kapazitätsplanung abhängen. Sollte IAG zusätzliches Erfolgszeichen bei der Margenstabilisierung liefern, könnten die Analysten ihre Zielmarken nach oben anpassen; umgekehrt wäre bei anhaltend hoher Kerosinbelastung mit einer Neubewertung zu rechnen. Für institutionelle Anleger bleibt relevant, wie sich das Unternehmen hinsichtlich Hedging-Strategie, Kostensenkungsprogrammen und Kapitalallokation positioniert, da diese Faktoren den Spielraum für Dividenden oder Rückkäufe beeinflussen. Kurzfristig gilt: Beobachter sollten Quartalsupdates, Fuel-Hedging-Meldungen und Buchungsentwicklungen eng verfolgen, um Risiken, Chancen und Bewertungsrevisionen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren.



    International Consolidated Airlines Group

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    ISIN:ES0177542018WKN:A1H6AJ
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    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 5,06EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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