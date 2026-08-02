SMT Scharf holt Ingo Stober als CFO — Finanz-Transformation startet jetzt

Stober bringt nach Unternehmensangaben umfassende Erfahrung in Finanzsteuerung und Transformation in der Maschinenbau- und Industriebranche mit. Zuletzt war er Group CFO und COO der Eickhoff-Gruppe und verantwortete dort die globale kaufmännische und operative Steuerung. Seine berufliche Laufbahn begann er als Senior Consultant bei Roland Berger im Bereich Restructuring & Corporate Finance; er studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Asien sowie Finanzen/Controlling an der Hochschule Furtwangen. Sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende Jian Liu als auch Stober selbst betonten die Bedeutung zusätzlicher Finanz- und Transformationsexpertise vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Marktumfelds.

Die SMT Scharf AG hat mit der Berufung von Ingo Stober zum Finanzvorstand (CFO) zum 1. September 2026 einen zentralen Personalentscheid getroffen, um die Umsetzung ihrer Strategie 2026 zu beschleunigen und die finanzielle Transformation zu stärken. Der Aufsichtsrat ernannte Stober für drei Jahre; er folgt auf Volker Weiss, der sein Mandat vorzeitig niedergelegt hatte. Bis zum Amtsantritt waren die CFO-Aufgaben interimistisch von COO Reinhard Reinartz wahrgenommen worden. Künftig besteht der Vorstand wieder aus drei Mitgliedern: Longjiao Wang (CEO), Reinhard Reinartz (COO) und Ingo Stober (CFO).

Für Anleger und Marktteilnehmer signalisiert die Personalie sowohl Kontinuität als auch eine Fokussierung auf Restrukturierung und strategische Neuausrichtung. SMT Scharf, ein weltweit tätiger Anbieter kundenspezifischer Transport- und Logistiklösungen für den Untertagebergbau und den Tunnelbau, verfolgt seit einiger Zeit eine Diversifizierungsstrategie, unter anderem mit der Entwicklung elektrobetriebener Transportlösungen. Kerngeschäft sind entgleisungssichere Bahnsysteme und seit 2018 auch gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge; die Gruppe ist in sieben Ländern mit eigenen Gesellschaften vertreten.

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Kurzfristig dürfte Stobers Erfahrung bei der finanziellen Steuerung und bei Transformationsprojekten die operative Stabilität erhöhen und die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen sowie Investitionsentscheidungen beschleunigen. Mittelfristig hängt der Erfolg jedoch von der Marktentwicklung in der Rohstoffförderung, der Nachfrage nach elektrifizierten Lösungen und dem Erfolg der Umsetzung der Strategie 2026 ab. Die Einberufung wurde als Insiderinformation nach Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.

Stobers dreijährige Bestellung signalisiert zugleich, dass der Aufsichtsrat mittelfristige Handlungsfähigkeit und Planungsstabilität anstrebt. Erwartet wird, dass der neue CFO Prioritäten wie Kostenoptimierung, Working-Capital-Management, klare Investitionspriorisierung und gegebenenfalls die Prüfung von Finanzierungsalternativen oder Akquisitionsoptionen vorantreibt. Für Investoren sind nun die anstehenden Quartalszahlen, Managementkommentare zur Margenentwicklung sowie konkrete Meilensteine zur Elektrifizierung des Produktportfolios entscheidend, um die Glaubwürdigkeit der Strategie 2026 zu beurteilen. SMT Scharf betont weiterhin seine globale Aufstellung und Produktdiversifikation als Schutzfaktoren gegen zyklische Risiken im Bergbausektor. Kurzfristig könnte die Personalie das Vertrauen der Kapitalmärkte stabilisieren; langfristiger Erfolg hängt jedoch von konsequenter Umsetzung und klaren Leistungskennzahlen ab und transparenter Kommunikation. Ende.

Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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