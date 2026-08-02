R. STAHL: Starke Margen trotz sinkender Aufträge – Prognose bestätigt

Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz erwartungsgemäß leicht um 3,7 % auf 145,6 Mio. Euro (H1 2025: 151,2 Mio. Euro). Der Auftragseingang reduzierte sich konjunkturbedingt deutlicher um 12,1 % auf 145,8 Mio. Euro; der Auftragsbestand lag zum 30. Juni bei 90,1 Mio. Euro und damit deutlich unter dem Vorjahreswert. Regional zeigten sich deutliche Unterschiede: Asien/Pazifik profitierte von einem größeren Projekt (+48,8 %), während Deutschland (-9,0 %), die Zentralregion (-12,9 %) und Amerika (-22,3 %) rückläufige Umsätze meldeten. Im zweiten Quartal deutete sich allerdings eine leichte Erholung beim Auftragseingang (+2,4 % gegenüber Q2 2025) an.

R. STAHL hat seine Halbjahreszahlen 2026 vorgelegt und liefert ein Bild selektiver Stabilität: Trotz eines von geopolitischen Spannungen und zurückhaltender Investitionsbereitschaft geprägten Umfelds konnte der Hersteller von Explosionsschutzlösungen Umsatz stabil halten und die Profitabilität deutlich steigern.

Kernstück der Halbjahresbilanz ist die verbesserte Ertragskraft: Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 42,6 % auf 12,7 Mio. Euro, die entsprechende Marge erhöhte sich auf 8,7 % (Vorjahr: 5,9 %). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -2,7 Mio. Euro (H1 2025: -5,0 Mio.), das Ergebnis je Aktie liegt bei -0,42 Euro. Der Free Cashflow verbesserte sich auf -6,9 Mio. Euro (H1 2025: -13,1 Mio.), zugleich stiegen die Nettofinanzverbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen und Leasing) auf 43,7 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote sank auf 27,7 %.

R. STAHL führt die Margensteigerung vor allem auf konsequente Kostenoptimierungen und operative Sparmaßnahmen zurück; die Investitionen wurden deutlich reduziert. Vorstand Tobias Popp betont Stabilisierung, Cashflow-Disziplin und strukturelle Weiterentwicklung als Schwerpunkte für 2026.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr: einen Konzernumsatz zwischen 285 und 300 Mio. Euro, ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 22 bis 27 Mio. Euro und einen ausgeglichenen Free Cashflow. Risiken bleiben hoch — insbesondere geopolitische Entwicklungen, Handelshemmnisse und Lieferkettenprobleme — und machen die Prognose unsicher.

Für Anleger ist künftig entscheidend, ob die Margenverbesserung Bestand hat und ob sich die Auftragssituation in den Kernindustrien nachhaltig erholt. Ein wichtiger Orientierungspunkt sind die weiteren Quartalsmitteilungen und der angekündigte Earnings Call.

Die R. Stahl Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.