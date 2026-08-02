Silberpreis-Prognose: Edelmetall bereitet Rallye vor – Silber bald bei 80 USD?

Haussierende Ölpreise forcierten den Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen, was wiederum dem US-Dollar Beine machte. Unter der Stärke des Greenbacks wiederum litten zuletzt die Edelmetalle und Rohstoffe. Die robuste Verfassung des US-Dollars stand am vergangenen Mittwoch zur Disposition, als die US-Notenbank zum Zinsentscheid bat. Im Vorfeld der Sitzung notierte der außerordentlich wichtige US-Dollar-Index oberhalb von 101 Punkten. Der Ausbruch über die 100 Punkte dokumentierte zuvor die Stärke des US-Dollars. Die Fed-Sitzung brachte den Greenback jedoch ins Rutschen. Zuletzt erreichte er die Ausbruchsmarke von 100 Punkten. Damit steht der Ausbruch auf Messers Schneide. Ein Rücksetzer unter die 100 Punkte wäre ein herber Rückschlag für den US-Dollar-Index, aber wohl ein „Segen“ für Gold, Silber, Platin & Co.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Blick auf die Gold-Silber-Ratio belegt, dass Silber im Vergleich zu Gold unterbewertet ist. Im Vergleich zu anderen Phasen nimmt sich diese Unterbewertung noch vergleichsweise bescheiden aus, doch sie ist vorhanden. In Zahlen: Gold beendete die Handelswoche im Bereich von 4.043 US-Dollar, Silber im Bereich von 57,6 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beläuft sich aktuell entsprechend auf 70,2. Im Vergleich zur letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle legte die Ratio marginal zu. Der langfristige Durchschnittswert beträgt im Übrigen 60.

Gold als Lokomotive für Silber?!

Spannt sich Gold einmal mehr als Lokomotive vor Silber? Der Bodenbildungsprozess bei Gold ist weit fortgeschritten und könnte jederzeit beendet werden. Der Countdown zum Gold-Comeback ist angelaufen. Während der zurückliegenden Rallye spannte sich zunächst Gold vor Silber, ehe Silber eine Eigendynamik entwickelte.





Kupfer ein weiteres Zugpferd für Silber

Silber erfreut sich bekanntlich einer hohen industriellen Nachfrage. Insofern lohnt es sich, diesen Aspekt einmal näher zu beleuchten. Aufgrund seiner Eigenschaften findet Silber in zahlreichen Technologien Anwendung. Bereits jetzt dominiert ein Defizit und der Silberbedarf dürfte in den nächsten Jahren noch tendenziell steigen. Die aktuelle Schwächephase könnte daher eine der letzten Gelegenheiten sein, noch einmal vergleichsweise günstig sich im Silbermarkt zu engagieren. Bricht man die Situation auf den industriellen Aspekt herunter, dann könnte die aktuelle Entwicklung des Kupferpreises auch den Weg für Silber weisen.

Fazit / Silberpreis-Prognose – kurzfristig zäh, mittelfristig großes Potenzial

Silber hat unverändert die Chance auf eine Trendwende im Bereich von 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar. Kurzfristig dürfte die Angelegenheit jedoch noch zäh bleiben. Ein starkes Jahresfinale ist aber unverändert möglich. Ein Vorstoß über die 60 US-Dollar würde die Ambitionen von Silber unterstreichen. Weitere wichtige Widerstände und damit potenzielle Bewegungsziele liegen dann bei 70 US-Dollar und 80 US-Dollar. Signifikant unter die 50 US-Dollar sollte es dabei nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Die Aktien von Silberproduzenten, wie Fresnillo, Hecla Mining oder aber Pan American Silver zeigen zudem unverändert vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung – auch das stützt die Erwartung, dass der Silbersektor unmittelbar davor steht, seinen Boden auszubilden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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