DAX – Neuer Rekord knapp verfehlt, weiter Unsicherheit im Markt

Der deutsche Leitindex hat den Sprung über das letzte Rekordhoch knapp verfehlt. Ein Grund dafür dürfte die fehlende Marktbreite gewesen sein, was sich an den rückläufigen Umsätzen am Freitag zeigt. Insgesamt hat sich die Lage zwar verbessert, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben dürfte aber noch nicht bevorstehen. Dies dürfte auch daran liegen, dass die Krisen noch immer nicht gelöst sind und die wankelmütigen Aussagen immer wiederkehren. Zudem wurden die am Freitag bereits erreichten Topnotierungen bis zum Börsenschluss wieder abverkauft. Wenn sich keine wesentlichen Änderungen in der geopolitischen Lage einstellen, dürfte zum Wochenauftakt wieder mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen sein.

Dow Jones – Bröckelt vor sich hin, hält sich aber

Seit dem jüngsten Rekordhoch bröckelt der US-Markt leicht ab und konsolidiert dadurch. Dabei hat sich nun eine Unterstützungszone gebildet, die in der vergangenen Woche gehalten werden konnte. Zum Wochenschluss haben die Umsätze wieder etwas angezogen. Bei steigenden Kursen ist dies ein positives Zeichen. Somit könnte zur Wocheneröffnung die Konsolidierung beendet und neue Rekordstände ins Visier genommen werden.

Gold – Stabilisiert sich immer mehr

Auch wenn noch keine Trendwende eingeleitet wurde, ist bei Gold doch eine deutliche Stabilisierung zu erkennen. Entsprechend der zuletzt geringen Schwankung bewegen sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Von einer Trendwende kann derzeit noch nicht gesprochen werden. Vielmehr versucht Gold aktuell, den Abwärtstrend zu stoppen.

Öl – Die technischen Marken werden beachtet

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Nach dem steilen Anstieg an die 100er-Marke hat wurde ein zusammengesetzter Shooting-Star gebildet, der zum Wochenbeginn sofort bestätigt wurde und seine Wirkung nicht verfehlt hat. Die alte Unterstützungszone wurde sofort wieder angelaufen. Hier versucht das schwarze Gold nun wieder eine Bodenbildung zu generieren. Die Bewegungen bei Öl hängen weiterhin besonders von den Entwicklungen im Nahen Osten ab.





Bitcoin/USD – Kommt wieder unter Druck

Auch wenn es sich beim Bitcoin noch immer um eine Bodenbildung handelt, kommt die Kryptowährung wieder unter Druck. Ein erneuter Test der alten Unterstützungszone dürfte unmittelbar bevorstehen. Dies wird die Indikatoren wieder in den überverkauften Bereich bringen, was zu einem Halten im Bereich der Marke von 60.000 USD führen dürfte.





Quelle Charts: ProRealTime.com

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