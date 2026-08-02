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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Neuer Rekord knapp verfehlt, weiter Unsicherheit im Markt

    Langsam wird man die Aussagen, die immer wieder revidiert werden, leid. Eine klare Richtung ist weder in der Politik noch an den Märkten zu erkennen. Ein wenig Ruhe würde den Marktteilnehmern gut tun.

    DAX – Neuer Rekord knapp verfehlt, weiter Unsicherheit im Markt

    Der deutsche Leitindex hat den Sprung über das letzte Rekordhoch knapp verfehlt. Ein Grund dafür dürfte die fehlende Marktbreite gewesen sein, was sich an den rückläufigen Umsätzen am Freitag zeigt. Insgesamt hat sich die Lage zwar verbessert, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben dürfte aber noch nicht bevorstehen. Dies dürfte auch daran liegen, dass die Krisen noch immer nicht gelöst sind und die wankelmütigen Aussagen immer wiederkehren. Zudem wurden die am Freitag bereits erreichten Topnotierungen bis zum Börsenschluss wieder abverkauft. Wenn sich keine wesentlichen Änderungen in der geopolitischen Lage einstellen, dürfte zum Wochenauftakt wieder mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen sein.

    Dow Jones – Bröckelt vor sich hin, hält sich aber

     

    Seit dem jüngsten Rekordhoch bröckelt der US-Markt leicht ab und konsolidiert dadurch. Dabei hat sich nun eine Unterstützungszone gebildet, die in der vergangenen Woche gehalten werden konnte. Zum Wochenschluss haben die Umsätze wieder etwas angezogen. Bei steigenden Kursen ist dies ein positives Zeichen. Somit könnte zur Wocheneröffnung die Konsolidierung beendet und neue Rekordstände ins Visier genommen werden.

    Gold – Stabilisiert sich immer mehr

     

    Auch wenn noch keine Trendwende eingeleitet wurde, ist bei Gold doch eine deutliche Stabilisierung zu erkennen. Entsprechend der zuletzt geringen Schwankung bewegen sich die Indikatoren im neutralen Bereich. Von einer Trendwende kann derzeit noch nicht gesprochen werden. Vielmehr versucht Gold aktuell, den Abwärtstrend zu stoppen.

    Öl – Die technischen Marken werden beachtet

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Nach dem steilen Anstieg an die 100er-Marke hat wurde ein zusammengesetzter Shooting-Star gebildet, der zum Wochenbeginn sofort bestätigt wurde und seine Wirkung nicht verfehlt hat. Die alte Unterstützungszone wurde sofort wieder angelaufen. Hier versucht das schwarze Gold nun wieder eine Bodenbildung zu generieren. Die Bewegungen bei Öl hängen weiterhin besonders von den Entwicklungen im Nahen Osten ab.


    Bitcoin/USD – Kommt wieder unter Druck

    Auch wenn es sich beim Bitcoin noch immer um eine Bodenbildung handelt, kommt die Kryptowährung wieder unter Druck. Ein erneuter Test der alten Unterstützungszone dürfte unmittelbar bevorstehen. Dies wird die Indikatoren wieder in den überverkauften Bereich bringen, was zu einem Halten im Bereich der Marke von 60.000 USD führen dürfte.   


    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

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    Autor
    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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