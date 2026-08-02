Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 31/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Insiderkäufe vom 27.07.26 bis 02.08.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|3,82 Mio.€
|177,45 Tsd. Stk.
|1
|972,40 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|508,57 Tsd.€
|3,20 Tsd. Stk.
|2
|97,95 Tsd.€
|600 Stk.
|1
|55,93 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|30,25 Tsd.€
|11,00 Tsd. Stk.
|1
|4,96 Tsd.€
|1,13 Tsd. Stk.
Beta Systems Software
Wochenperformance: -2,23 %
Wochenperformance: -2,23 %
Platz 1
Aktien-Discountzertifikat
Wochenperformance: +4,33 %
Wochenperformance: +4,33 %
Platz 2
adidas
Wochenperformance: -7,35 %
Wochenperformance: -7,35 %
Platz 3
Heidelberg Materials
Wochenperformance: -5,55 %
Wochenperformance: -5,55 %
Platz 4
SPOBAG
Wochenperformance: +5,49 %
Wochenperformance: +5,49 %
Platz 5
Meta Wolf
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 6
SM Wirtschaftsberatungs
Wochenperformance: +2,26 %
Wochenperformance: +2,26 %
Platz 7
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte