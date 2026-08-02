Siemens Energy-Zertifikat mit 9,25% Zinsen und 50% Schutz

Mit Kurszielen von bis zu 235 Euro (JP Morgan) wird die Siemens Energy-Aktie von der Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen. Für Anleger, die mit Hilfe der Siemens Energy-Aktie, mit einem hohen Sicherheitspuffer zu einer Jahresbruttorendite von 9,25 Prozent gelangen wollen, könnte eine Investition in das neue UBS-Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Aktie interessant sein.

9,25% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der Siemens Energy-Schlusskurs vom 7.8.26 wird als Basispreis für das Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 7.8.29 aktivierte Barriere angesiedelt sein. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 15.2.27, einen fixen Zinskupon in Höhe von 9,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Halbjahresabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am 8.2.27, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 9,25 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (7.8.29), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 50-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 7.8.26 errechneten Anzahl von Siemens Energy-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert von Aktienbruchstücken Anlegern gutgeschrieben wird.

Das UBS-Fixkupon Express-Zertifikat auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000UBS2KY6) kann noch bis 7.8.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Siemens Energy-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei bis zu 50-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 9,25 Prozent ermöglichen.