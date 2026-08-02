Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Interparfums gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,74 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 18,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Interparfums investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +2,26 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Interparfums verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,74 % Dividendenrendite bietet Interparfums ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Interparfums für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,74 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 18,33. Interparfums weist eine Marktkapitalisierung von 2,17 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,74 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Interparfums ist ein französischer Duftlizenzer, der Parfums und Kosmetik für Marken wie Montblanc, Jimmy Choo oder Coach entwickelt, produziert und vertreibt. Fokus auf Prestige- und Premiumsegment, starke Position im Lizenzgeschäft mit globaler Distribution. Wichtige Konkurrenten: L’Oréal Luxe, Coty, Puig. USP: fokussiertes Duft-Portfolio, hohe Lizenzexpertise, schlanke, asset‑light-Struktur.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Interparfums konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +11,42 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Interparfums Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.08.2026

Die Interparfums Aktie notiert aktuell bei 24,640€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,28 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,320 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,74 %, eine Investition von etwa 21.098€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,050000 +5,46 % +4,74 % 2025 0,995670 +10,00 % +3,15 % 2024 0,905150 +20,48 % +2,38 % 2023 0,751310 +22,87 % +1,49 % 2022 0,611460 0,00 % +1,90 %

Warum Interparfums für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,74 %

Stetiges Dividendenwachstum: +11,42 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 18,33

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 21.098 € 3.000 € 63.292 € 6.000 € 126.583 € 12.000 € 253.165 €

Interparfums Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,84 % 1 Monat +1,94 % 3 Monate +9,53 % 1 Jahr +2,26 %

Informationen zur Interparfums Aktie

Es gibt 88 Mio. Interparfums Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,17 Mrd. € wert.

Interparfums Aktie jetzt kaufen?

Ob die Interparfums Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Interparfums Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.