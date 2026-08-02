Top-Artikel der Kalenderwoche 31/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Vor Zahlen und Lock-up-Ablauf steigt der Druck auf SpaceX. Jim Cramer warnt vor zu frühem Einstieg – während Shortseller ihre Attacke verschärfen.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Micron-Chef Sanjay Mehrotra verkauft Aktien im großen Stil. Gleichzeitig ist der Kurs seit Ende Juni um ein Drittel an Wert gefallen.

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SAP hat im zweiten Quartal beim wichtigsten Frühindikator klar überzeugt, doch steigende KI-Kosten drücken auf die Marge. Berenberg, HSBC und Jefferies bewerten die Zahlen unterschiedlich.

Nach den Quartalszahlen bricht die Adidas-Aktie um mehr als 16 Prozent ein. Nicht der Umsatz ist das Problem, sondern explodierende Kosten. Drei große Analysehäuser bleiben trotzdem bei ihrem positiven Urteil zur Aktie.

Der Ausrüster von Rechenzentren und Zulieferer der KI-Branche, Vertiv, hat mit seinem am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können.

Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz zahlen sich für Microsoft aus. Der Softwarekonzern übertrifft im jüngsten Quartal die Erwartungen beim Cloudwachstum und beruhigt besorgte Anleger an der Wall Street.

Rheinmetall hat im 2. Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und damit sämtliche Markterwartungen übertroffen. Ein prall gefüllter Auftragsbestand von über 80 Milliarden Euro unterstreicht die Wachstumsdynamik.

Der Hersteller von Spezialglas, Corning, gehörte in diesem Jahr zu den größten KI-Gewinnern. Doch inzwischen befindet sich die Aktie im Crash-Modus. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen machen die Lage noch schlimmer.

Die Bundeswehr erweitert ihren Auftrag an Rheinmetall und bestellt 56 weitere Schwerlasttransporter. Die Auslieferung ist für 2026 und 2027 geplant.