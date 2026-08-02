🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Artikel der Kalenderwoche 31/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 31/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Erst nach diesem Tag sollten Anleger bei SpaceX wieder einsteigen, so Cramer


    Vor Zahlen und Lock-up-Ablauf steigt der Druck auf SpaceX. Jim Cramer warnt vor zu frühem Einstieg – während Shortseller ihre Attacke verschärfen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    16,97€
    Basispreis
    1,86
    Ask
    × 10,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,54€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Micron-Aktie im freien Fall und der Chef steigt aus


    Micron-Chef Sanjay Mehrotra verkauft Aktien im großen Stil. Gleichzeitig ist der Kurs seit Ende Juni um ein Drittel an Wert gefallen.

    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

    Aktie zurück auf der Gewinner-Straße? SAP legt den zweiten Tag in Folge zu


    SAP hat im zweiten Quartal beim wichtigsten Frühindikator klar überzeugt, doch steigende KI-Kosten drücken auf die Marge. Berenberg, HSBC und Jefferies bewerten die Zahlen unterschiedlich.

    Wo bleibt der Gewinn? Adidas-Aktie bricht nach den Zahlen zweistellig ein


    Nach den Quartalszahlen bricht die Adidas-Aktie um mehr als 16 Prozent ein. Nicht der Umsatz ist das Problem, sondern explodierende Kosten. Drei große Analysehäuser bleiben trotzdem bei ihrem positiven Urteil zur Aktie.

    Die KI-Blase fordert ihr nächstes Opfer!


    Der Ausrüster von Rechenzentren und Zulieferer der KI-Branche, Vertiv, hat mit seinem am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können.

    Cloudsparte glänzt: Microsofts hohe Investitionen tragen erste Früchte


    Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz zahlen sich für Microsoft aus. Der Softwarekonzern übertrifft im jüngsten Quartal die Erwartungen beim Cloudwachstum und beruhigt besorgte Anleger an der Wall Street.

    Munitionsaufträge treiben Rheinmetall auf Rekordkurs


    Rheinmetall hat im 2. Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und damit sämtliche Markterwartungen übertroffen. Ein prall gefüllter Auftragsbestand von über 80 Milliarden Euro unterstreicht die Wachstumsdynamik.

    Der Crash beschleunigt sich – jetzt geht es auch dieser KI-Aktie an den Kragen!


    Der Hersteller von Spezialglas, Corning, gehörte in diesem Jahr zu den größten KI-Gewinnern. Doch inzwischen befindet sich die Aktie im Crash-Modus. Die am Dienstag vorgelegten Zahlen machen die Lage noch schlimmer.

    Rheinmetall liefert nach: Mehr Elefanten für die Bundeswehr


    Die Bundeswehr erweitert ihren Auftrag an Rheinmetall und bestellt 56 weitere Schwerlasttransporter. Die Auslieferung ist für 2026 und 2027 geplant.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 31/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     