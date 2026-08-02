Stillstand bei Siemens Energy: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Ein Teil der Community sieht die aktuelle Kurszone als Bewährungsprobe für den mittelfristigen Aufwärtstrend. Mehrfach wurde hervorgehoben, dass die Aktie wieder oberhalb der 200‑Tage-Linie notiert. Diese Marke wird von vielen Marktteilnehmern als technischer Gradmesser für den übergeordneten Trend interpretiert. Die Rückeroberung dieser Linie wird im Forum als Signal gewertet, dass der jüngste Rücksetzer eher eine Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends sein könnte.

Die Aktie von Siemens Energy hat in dieser Woche die Anlegergemeinde im Forum besonders beschäftigt. Trotz einer moderaten Wochenperformance von plus 1,0 Prozent sorgten starke Ausschläge zwischen dem Wochenhoch von 154,44 Euro und dem Tief bei 133,12 Euro für Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die anstehenden Quartalszahlen in der kommenden Woche und die Frage, ob die jüngsten Kursschwankungen Vorboten einer positiven Überraschung oder eines erneuten Rückschlags sind.

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Gleichzeitig dominiert das Thema Volatilität die Stimmung. Mehrere Beiträge schildern Kursbewegungen von rund zehn Prozent nach oben und unten innerhalb kürzester Zeit. Diese Schwankungen werden als Belastung für nervenschwache Anleger beschrieben, aber auch als Chance für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer. Die im Vergleich zum Wochenschnitt leicht unterdurchschnittliche Handelsaktivität deutet darauf hin, dass trotz der starken Bewegungen kein panikartiger Massenumschlag stattfand, sondern eher selektive Positionsanpassungen.

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Hoffnung auf starke Zahlen – und auf Fortschritte bei Gamesa

Auf der positiven Seite überwiegt die Erwartung, dass die anstehenden Zahlen in der kommenden Woche überzeugen könnten. Mehrere Nutzer spekulieren darauf, dass der Markt bereits von guten Ergebnissen ausgeht. Als zentrale Hoffnung gilt, dass sich die Problemtochter Siemens Gamesa operativ stabilisiert. Teilweise wird sogar der Wunsch geäußert, das Management könne eine Rückkehr in die Profitabilität und langfristig einen möglichen Verkauf von Gamesa in Aussicht stellen. Diese Überlegungen sind klar als Spekulation der Community zu werten; bestätigte Aussagen des Unternehmens dazu liegen nicht vor.

Unterstützung erhält der Optimismus aus dem Sektorumfeld. Die im Forum erwähnten guten Zahlen eines Wettbewerbers im Windbereich werden als positives Signal für die gesamte Branche interpretiert und indirekt auf Siemens Energy übertragen. Zudem wird auf die allgemeine Stärke von Infrastruktur- und Energiewerten im Zuge des KI‑Booms verwiesen. Zwar macht der Bereich Stromversorgung für Rechenzentren nach Einschätzung der Diskutanten nur einen kleineren Teil des Geschäfts aus, dennoch wird erwartet, dass der langfristige Ausbau von Netzen und Erzeugungskapazitäten strukturellen Rückenwind liefert.

Auch die Bewertung spielt in den Diskussionen eine Rolle. Während das KGV des Vorjahres mit 60,99 noch sehr hoch ausfällt, wird im Forum wiederholt darauf hingewiesen, dass Analysten branchenweit mit deutlich steigenden Gewinnen rechnen. Die Community leitet daraus die Erwartung ab, dass sich das Bewertungsniveau bei bestätigtem Gewinnwachstum relativieren könnte. Diese Einschätzung basiert jedoch auf externen Prognosen und ist keine gesicherte Tatsache.

Unsicherheit über Siemens‑Restbeteiligung und KI‑Sensitivität

Auf der Risikoseite sticht ein Thema hervor: der weitere Umgang des Siemens‑Mutterkonzerns mit seiner Restbeteiligung an Siemens Energy. Im Forum wird die November‑Bilanzpressekonferenz von Siemens als möglicher Zeitpunkt genannt, an dem über den künftigen Weg dieser Beteiligung entschieden werden könnte. Konkrete Beschlüsse sind bislang nicht bekannt, die Diskussion spiegelt daher vor allem Erwartungen und Befürchtungen wider. Ein möglicher größerer Aktienverkauf durch Siemens wird als potenzieller Belastungsfaktor für den Kurs gesehen.

Hinzu kommt die als überzogen empfundene Kursreaktion der Aktie auf Nachrichten aus dem KI‑Sektor. Mehrere Beiträge wundern sich darüber, dass Siemens Energy teilweise empfindlich auf KI‑Schlagzeilen reagiert, obwohl der direkte Umsatzanteil mit Rechenzentrumsinfrastruktur nach Einschätzung der Community begrenzt sei. Diese Diskrepanz wird als Zeichen dafür gewertet, dass algorithmischer Handel und Stimmungsumschwünge derzeit eine große Rolle spielen und fundamentale Zusammenhänge kurzfristig überlagern können.

Insgesamt bleibt die Stimmung im Forum zwiegespalten: Einerseits herrscht Zuversicht, dass die kommende Zahlenvorlage eine positive Trendbestätigung liefern könnte. Andererseits sorgen die hohe Volatilität, die Unsicherheit über die Siemens‑Restbeteiligung und die nervösen Marktreaktionen auf KI‑Themen für Zurückhaltung und taktisches Abwarten.

Für die kommende Woche rücken vor allem drei Aspekte in den Fokus: die Veröffentlichung der Quartalszahlen, die Reaktion des Marktes auf mögliche Aussagen zur weiteren Entwicklung von Siemens Gamesa sowie das Verhalten des Kurses an den technisch wichtigen Marken. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 154,44 Euro als erster relevanter Widerstand, auf der Unterseite markiert das Wochentief bei 133,12 Euro eine zentrale Unterstützung. Wie stabil der jüngste Aufwärtstrend tatsächlich ist, dürfte sich daran ebenso ablesen lassen wie an der Frage, ob die erwartete „Woche der Wahrheit“ im DAX Siemens Energy weiteren Rückenwind verschafft – oder die Nervenprobe für die Anleger verlängert.

Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,0 % Wochenhoch / Wochentief 154,44€ / 133,12€ KGV (Vorjahr) 60,99 Marktkapitalisierung 118,97 Mrd.EUR

Stand: 02.08.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 154,44€ und das Wochentief bei 133,12€ die zunächst wichtigsten Marken.