Jetzt verfügbar: 19. Sachstandsbericht zur Anleihegläubigerstellung
Aktuelle Information für Steilmann-Anleihegläubiger: One Square Advisory Services S.à.r.l. hat den 19. Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren erhalten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 02.08.2026: One Square Advisory Services S.à.r.l. (gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger) erhielt vom Insolvenzverwalter der Steilmann SE den 19. Sachstandsbericht über das Insolvenzverfahren.
- Betroffene Anleihen: WKN A12UAE / ISIN DE000A12UAE0 und WKN A14J4G / ISIN DE000A14J4G3.
- Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts anfordern; Voraussetzung ist der Nachweis der Gläubigerstellung durch einen aktuellen (Online-)Depotauszug, nicht älter als 10 Werktage.
- Anfragen und Nachweise sind per E-Mail an steilmann@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22 zu senden.
- Das Insolvenzverfahren ist nicht-öffentlich; Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist nicht gestattet.
- Kontakt/Absender: One Square Advisory Services S.à.r.l., Team Steilmann, Genf (Schweiz); www.onesquareadvisors.com.
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