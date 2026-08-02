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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahnchefin kritisiert Leistungsmängel im Management
    • Organisierte Verantwortungslosigkeit soll enden
    • G-BA offen für Kassenleistung bei Abnehmmitteln
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ROUNDUP: Bahnchefin rügt Leistungsmängel im Management

    BERLIN - Bahnchefin Evelyn Palla hat die mangelnde Leistungsbereitschaft von Führungskräften in ihrem Unternehmen angeprangert. "Die Leistungskultur der Vergangenheit war für die Performance der Bahn nicht ausreichend, das wollen wir ändern", sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn der "Welt am Sonntag". Es sei mehr Energie zum Erklären der Probleme verwendet worden als zu deren Lösung. "Das war am Ende so etwas wie organisierte Verantwortungslosigkeit. Das muss der Vergangenheit angehören."

    KI-Aktienflaute zwang Hedge-Fonds-'Wunderkind' zu Eilverkauf

    SAN FRANCISCO - Der viel beachtete Erfolgslauf eines aus Deutschland stammenden jungen Hedge-Fonds-Investors im Silicon Valley, der für seinen Fokus auf KI-Aktien als Börsenstar gefeiert wurde, hat ein jähes Ende gefunden. Der jüngste Kursrutsch bei Halbleiter-Papieren traf den Fonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner so hart, dass er laut Medienberichten den Großteil des Portfolios von Investments in börsennotierte Unternehmen mit Rabatt an den Hedge-Fonds Citadel des Milliardärs Ken Griffin abtreten musste.

    Abnehmspritze auf Kassenkosten? Optendrenk offen für Debatte

    BERLIN - Die neue Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen zeigt sich offen für eine Kostenübernahme bei bestimmten Abnehmmitteln durch die gesetzliche Krankenversicherung. "Wir führen in Deutschland eine rückständige Diskussion über Adipositas", sagte Sonja Optendrenk dem "Spiegel".

    Kölln ruft weitere Frühstücksflocken zurück - Fremdkörper

    ELMSHORN - Wegen des Verdachts auf Fremdkörper hat die Firma Kölln bereits vor einer Woche die Frühstücksflocken "Kölln Zauberfleks Schoko" zurückgerufen - nun ist die Warnung erweitert worden. Von dem Rückruf sind nicht nur die 375-Gramm-Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2027 betroffen, wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte. Auch bei Packungen mit dem Datum 16.04.2027 und 05.06.2027 besteht die Gefahr einer Verunreinigung. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

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    Weitere Meldungen

    -Audi erst wieder 2027 mit Neuerungen am Formel-1-Motor -Soziale Gerechtigkeit als Schwerpunkt bei Sat.1
    -Bahnchefin: Pünktlichkeit im ersten Halbjahr bei 59 Prozent°

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    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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