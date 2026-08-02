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    Irans Präsident

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    USA müssen sich an Rahmenabkommen halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Präsident sieht Rahmenabkommen als Schwerpunkt
    • 60 Tage Übergangsfrist vereinbart trotz Angriffen
    • Trump sagte Angriff ab wegen Umrissen einer Einigung
    Irans Präsident - USA müssen sich an Rahmenabkommen halten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian sieht das Rahmenabkommen mit den USA eigenen Angaben zufolge als künftigen Schwerpunkt der Außenbeziehungen seines Landes. "Wir müssen alles daran setzen, den Feind dazu zu zwingen, sich an das zu halten, was er unterzeichnet hat", schrieb Peseschkian auf der Plattform X. Die Sicherheit des Irans, der Region und der Verbündeten Teherans werde durch diese Absichtserklärung gestärkt.

    Der Iran und die USA hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. In einer Übergangsfrist von 60 Tagen sollten weitere Details ausgearbeitet werden. In der Zwischenzeit kam es aber immer wieder zu gegenseitigen Angriffen.

    US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle gegen den Iran abgesagt, da es nun "Umrisse einer Einigung" gebe. Dazu gab es aus dem Iran zunächst keine Bestätigung./gma/DP/zb






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