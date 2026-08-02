Irans Präsident
USA müssen sich an Rahmenabkommen halten
- Iran-Präsident sieht Rahmenabkommen als Schwerpunkt
- 60 Tage Übergangsfrist vereinbart trotz Angriffen
- Trump sagte Angriff ab wegen Umrissen einer Einigung
TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian sieht das Rahmenabkommen mit den USA eigenen Angaben zufolge als künftigen Schwerpunkt der Außenbeziehungen seines Landes. "Wir müssen alles daran setzen, den Feind dazu zu zwingen, sich an das zu halten, was er unterzeichnet hat", schrieb Peseschkian auf der Plattform X. Die Sicherheit des Irans, der Region und der Verbündeten Teherans werde durch diese Absichtserklärung gestärkt.
Der Iran und die USA hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges geeinigt. In einer Übergangsfrist von 60 Tagen sollten weitere Details ausgearbeitet werden. In der Zwischenzeit kam es aber immer wieder zu gegenseitigen Angriffen.
US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle gegen den Iran abgesagt, da es nun "Umrisse einer Einigung" gebe. Dazu gab es aus dem Iran zunächst keine Bestätigung./gma/DP/zb
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Für eine umfängliche Bodeninvasion hat er nach Aussagen aller Medien zuwenig Truppen vor Ort. Es wären nur begrenzte Operationen wie die Besetzung der Ölinsel oder der Küste an der Straße von Hormus möglich.
Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.