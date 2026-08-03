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    Humanoide Roboter

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    Sind humanoide Roboter das nächste große Ding? ?

    2025 wurden über 5.500 humanoide Roboter ausgeliefert – laut Unternehmen weltweit die höchste Stückzahl.

    Humanoide Roboter - Sind humanoide Roboter das nächste große Ding? ?

    Diese Frage dürfte mit dem geplanten Börsengang von Unitree Robotics noch stärker in den Fokus der Investoren rücken.

     

    Der chinesische Roboterhersteller will am STAR Market in Shanghai mindestens 4,2 Mrd. RMB einwerben. Daraus lässt sich eine mögliche Bewertung von rund 42 Mrd. RMB beziehungsweise gut 6 Mrd. USD ableiten.

     

    Dabei ist Unitree längst kein Unternehmen ohne operatives Geschäft:

    ➡️ 2025 wurden über 5.500 humanoide Roboter ausgeliefert – laut Unternehmen weltweit die höchste Stückzahl.

    ➡️ Der Umsatz stieg auf rund 1,7 Mrd. RMB.

    ➡️ Der bereinigte Nettogewinn erreichte 591 Mio. RMB.

    ➡️ Für 2026 strebt Unitree bereits 10.000 bis 20.000 ausgelieferte Humanoide an.

    ➡️ Die neue Produktionsbasis soll perspektivisch Kapazitäten für 75.000 humanoide und 115.000 vierbeinige Roboter pro Jahr schaffen.

     

    Die Zahlen zeigen: Aus den spektakulären Prototypen und Messevideos beginnt langsam eine reale Industrie zu entstehen. Trotzdem ist noch völlig offen, ob humanoide Roboter tatsächlich das „Next big thing“ werden.

     

    Unitree ist heute vor allem stark bei Hardware, Motorik, Bewegungssteuerung und kostengünstiger Serienproduktion. Das eigentliche „Gehirn“, das Roboter in die Lage versetzen soll, unbekannte Aufgaben selbstständig zu verstehen und zuverlässig auszuführen, befindet sich dagegen noch in einer frühen Entwicklungsphase.

     

    Viele heute ausgelieferte Roboter werden deshalb weiterhin in Forschung, Ausbildung, Entertainment oder Pilotprojekten eingesetzt. Der Sprung zum wirtschaftlich produktiven Einsatz in Fabriken, Logistikzentren, Krankenhäusern oder Privathaushalten steht noch bevor.

     

    Aus Investorensicht stellt sich damit die bekannte Frage: Wer verdient am Ende wirklich an diesem Trend?

     

    Sind es die Hersteller der Roboter selbst? Oder profitieren möglicherweise stärker die Zulieferer von:

    🔹 Motoren, Getrieben und Aktuatoren

    🔹 Leistungshalbleitern und Motorsteuerungen

    🔹 Sensorik, Kameras und LiDAR

    🔹 Leiterplatten und Verbindungstechnik

    🔹 Edge-Computing und AI-Chips

    🔹 Batterien und Energiemanagement

    🔹 Präzisionsoptik und Messtechnik

    🔹 Simulations-, Trainings- und Steuerungssoftware

     

    Damit rücken neben Unternehmen wie NVIDIA, Harmonic Drive oder Nabtesco auch europäische Anbieter wie Schaeffler, Infineon, AT&S, Aumann, Elmos, Kontron oder spezialisierte Sensorik- und Messtechnikanbieter in den Blick.

     

    Ob daraus tatsächlich relevante zusätzliche Umsätze entstehen, muss bei jedem Unternehmen einzeln geprüft werden. Denn wie bei jedem neuen Megatrend wird es vermutlich deutlich mehr vermeintliche Profiteure als tatsächliche Gewinner geben.

     

    Unitree könnte für die Robotikbranche dennoch ein wichtiger Moment werden: Das IPO schafft erstmals einen transparenten Bewertungsanker für einen profitablen, schnell wachsenden Hersteller humanoider Roboter.

     

    Sind humanoide Roboter für euch das nächste große Investmentthema – und welche Unternehmen werden am Ende am stärksten davon profitieren?

     

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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