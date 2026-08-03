Sind humanoide Roboter das nächste große Ding? ?

Diese Frage dürfte mit dem geplanten Börsengang von Unitree Robotics noch stärker in den Fokus der Investoren rücken.

Der chinesische Roboterhersteller will am STAR Market in Shanghai mindestens 4,2 Mrd. RMB einwerben. Daraus lässt sich eine mögliche Bewertung von rund 42 Mrd. RMB beziehungsweise gut 6 Mrd. USD ableiten.

Dabei ist Unitree längst kein Unternehmen ohne operatives Geschäft:

➡️ 2025 wurden über 5.500 humanoide Roboter ausgeliefert – laut Unternehmen weltweit die höchste Stückzahl.

➡️ Der Umsatz stieg auf rund 1,7 Mrd. RMB.

➡️ Der bereinigte Nettogewinn erreichte 591 Mio. RMB.

➡️ Für 2026 strebt Unitree bereits 10.000 bis 20.000 ausgelieferte Humanoide an.

➡️ Die neue Produktionsbasis soll perspektivisch Kapazitäten für 75.000 humanoide und 115.000 vierbeinige Roboter pro Jahr schaffen.

Die Zahlen zeigen: Aus den spektakulären Prototypen und Messevideos beginnt langsam eine reale Industrie zu entstehen. Trotzdem ist noch völlig offen, ob humanoide Roboter tatsächlich das „Next big thing“ werden.

Unitree ist heute vor allem stark bei Hardware, Motorik, Bewegungssteuerung und kostengünstiger Serienproduktion. Das eigentliche „Gehirn“, das Roboter in die Lage versetzen soll, unbekannte Aufgaben selbstständig zu verstehen und zuverlässig auszuführen, befindet sich dagegen noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Viele heute ausgelieferte Roboter werden deshalb weiterhin in Forschung, Ausbildung, Entertainment oder Pilotprojekten eingesetzt. Der Sprung zum wirtschaftlich produktiven Einsatz in Fabriken, Logistikzentren, Krankenhäusern oder Privathaushalten steht noch bevor.

Aus Investorensicht stellt sich damit die bekannte Frage: Wer verdient am Ende wirklich an diesem Trend?

Sind es die Hersteller der Roboter selbst? Oder profitieren möglicherweise stärker die Zulieferer von:

🔹 Motoren, Getrieben und Aktuatoren

🔹 Leistungshalbleitern und Motorsteuerungen

🔹 Sensorik, Kameras und LiDAR

🔹 Leiterplatten und Verbindungstechnik

🔹 Edge-Computing und AI-Chips

🔹 Batterien und Energiemanagement

🔹 Präzisionsoptik und Messtechnik

🔹 Simulations-, Trainings- und Steuerungssoftware

Damit rücken neben Unternehmen wie NVIDIA, Harmonic Drive oder Nabtesco auch europäische Anbieter wie Schaeffler, Infineon, AT&S, Aumann, Elmos, Kontron oder spezialisierte Sensorik- und Messtechnikanbieter in den Blick.

Ob daraus tatsächlich relevante zusätzliche Umsätze entstehen, muss bei jedem Unternehmen einzeln geprüft werden. Denn wie bei jedem neuen Megatrend wird es vermutlich deutlich mehr vermeintliche Profiteure als tatsächliche Gewinner geben.

Unitree könnte für die Robotikbranche dennoch ein wichtiger Moment werden: Das IPO schafft erstmals einen transparenten Bewertungsanker für einen profitablen, schnell wachsenden Hersteller humanoider Roboter.

Sind humanoide Roboter für euch das nächste große Investmentthema – und welche Unternehmen werden am Ende am stärksten davon profitieren?

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