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    Über 200 % Kurspotenzial! Rheinmetall und Zefiro Methane KAUFEN! Hensoldt Aktie VERKAUFEN?

    Geht es bei Rheinmetall wieder in Richtung 1.900 EUR? Dieses Kursziel haben Analysten nach den Quartalszahlen bestätigt. Die Aktie gehörte zu den Stars der vergangenen Handelswoche. Um rund 10 % schoss der Kurs nach oben. Der Backlog gibt …

    Über 200 % Kurspotenzial! Rheinmetall und Zefiro Methane KAUFEN! Hensoldt Aktie VERKAUFEN?
    Foto: esg-aktien.de
    Geht es bei Rheinmetall wieder in Richtung 1.900 EUR? Dieses Kursziel haben Analysten nach den Quartalszahlen bestätigt. Die Aktie gehörte zu den Stars der vergangenen Handelswoche. Um rund 10 % schoss der Kurs nach oben. Der Backlog gibt Visibilität für die Zukunft. Erstmals haben sich Analysten mit dem Geheimtipp Zefiro Methane beschäftigt. Für die kommenden Jahre rechnen die Experten mit einem starken Wachstum. Das KGV von 8,5 für das kommende Geschäftsjahr erscheint zu günstig. Für die Analysten hat Zefiro über 200 % Kurspotenzial. Bei Hensoldt treten Analysten hingegen auf die Euphoriebremse. Die Quartalszahlen seien in Ordnung. Allerdings sei zu bezweifeln, ob sich der hohe Auftragseingang über mehrere Jahre so fortsetzen lasse. Daher sei die Bewertung zu hoch und die Aktie ein "Verkauf". Die Aktie verlor am Freitag rund 5 %.

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