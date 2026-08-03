Über 200 % Kurspotenzial! Rheinmetall und Zefiro Methane KAUFEN! Hensoldt Aktie VERKAUFEN? Geht es bei Rheinmetall wieder in Richtung 1.900 EUR? Dieses Kursziel haben Analysten nach den Quartalszahlen bestätigt. Die Aktie gehörte zu den Stars der vergangenen Handelswoche. Um rund 10 % schoss der Kurs nach oben. Der Backlog gibt …



