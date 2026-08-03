Top-News: Nordex VERKAUFEN? First Majestic Silver unter DRUCK! Desert Gold Aktie vor NEUBEWERTUNG!
Gold scheint bei 4.000 USD je Feinunze einen langfristigen Boden zu bilden. Wird dies tatsächlich zur neuen Preisuntergrenze, dürften innerhalb der Branche die Sektkorken knallen. Denn auf diesem Niveau verdienen sich Goldproduzenten eine goldene …
Foto: esg-aktien.de
Gold scheint bei 4.000 USD je Feinunze einen langfristigen Boden zu bilden. Wird dies tatsächlich zur neuen Preisuntergrenze, dürften innerhalb der Branche die Sektkorken knallen. Denn auf diesem Niveau verdienen sich Goldproduzenten eine goldene Nase. Mit der Produktion starten will Desert Gold in Kürze. Analysten sehen bereits bei einem Preis von 2.850 USD hohe Gewinne. Daher hat die Aktie aus ihrer Sicht Vervielfachungspotenzial. Diesen Weg hat das Wertpapier von Nordex in den vergangenen Jahren bereits genommen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Aktie auf die starken Quartalszahlen verhalten reagiert hat. Ein Analyst rät sogar zum Verkauf. Überraschender war der Abverkauf nach den starken Zahlen bei First Majestic Silver. Dabei scheint auch der Silberpreis endlich einen Boden gefunden zu haben.
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