Top-News: Nordex VERKAUFEN? First Majestic Silver unter DRUCK! Desert Gold Aktie vor NEUBEWERTUNG! Gold scheint bei 4.000 USD je Feinunze einen langfristigen Boden zu bilden. Wird dies tatsächlich zur neuen Preisuntergrenze, dürften innerhalb der Branche die Sektkorken knallen. Denn auf diesem Niveau verdienen sich Goldproduzenten eine goldene …



