Alarm bei Volkswagen, Steyr Motors Übernahme abgesagt! Wann zündet dynaCERT den ersehnten Kurs-Turbo am Markt?
Während einige der größten deutschen Autobauer in einer handfesten Krise stecken und historische Einschnitte planen, stehen auch andere renommierte Werte vor großen Herausforderungen. Volkswagen kämpft aktuell mit drastischen Absatzeinbrüchen und …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Während einige der größten deutschen Autobauer in einer handfesten Krise stecken und historische Einschnitte planen, stehen auch andere renommierte Werte vor großen Herausforderungen. Volkswagen kämpft aktuell mit drastischen Absatzeinbrüchen und riesigen Streichlisten, die den Markt tief erschüttern, was auch am fallenden Kurs abzulesen ist. Gleichzeitig muss sich der österreichische Motorenspezialist Steyr Motors in einem überaus anspruchsvollen Marktumfeld behaupten und gänzlich neu justieren. Zuletzt wurde den Übernahmegerüchten eine Absage erteilt. Inmitten dieser turbulenten Zeiten richtet sich der Blick von Investoren auf kleinere Player, wie z. B. das kanadische Cleantech-Unternehmen dynaCERT. Es arbeitet an einer interessanten Technologie für Verbrennungsmotoren, mit Hilfe dieser sich Einsparungen ergeben.
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