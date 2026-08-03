Alarm bei Volkswagen, Steyr Motors Übernahme abgesagt! Wann zündet dynaCERT den ersehnten Kurs-Turbo am Markt? Während einige der größten deutschen Autobauer in einer handfesten Krise stecken und historische Einschnitte planen, stehen auch andere renommierte Werte vor großen Herausforderungen. Volkswagen kämpft aktuell mit drastischen Absatzeinbrüchen und …



