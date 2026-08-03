MOYOM treibt die regenerative Ästhetik in Europa durch die EU-MDR-Zertifizierung von APHRANEL sowie eine strategische wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Expert2Expert voran

Diese Meilensteine markieren eine neue Phase im langfristigen Engagement von MOYOM für die Weiterentwicklung der regenerativen Ästhetik durch wissenschaftliche Validierung, Fortbildung von Ärzten und internationale Zusammenarbeit.

LONDON, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- MOYOM, das Biotechnologieunternehmen hinter APHRANEL, gab heute zwei wichtige Meilensteine seiner Europa-Strategie bekannt: die Erlangung der Zertifizierung gemäß der Europäischen Medizinprodukteverordnung (EU-MDR) für APHRANEL sowie der Aufbau einer strategischen wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Expert2Expert (E2E) unter der Leitung des international anerkannten ästhetischen Chirurgen Dr. Patrick Trévidic.

Am 7. Juli erhielt APHRANEL die EU-MDR-Zertifizierung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745, ausgestellt von BSI UK, einer der weltweit renommiertesten benannten Stellen. Diese Zertifizierung bestätigt, dass APHRANEL die höchsten europäischen Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und klinische Leistung erfüllt. Damit ebnet sie nicht nur den Weg auf den europäischen Markt, sondern markiert auch eine neue Phase der internationalen Expansion von MOYOM.

Für MOYOM ist die behördliche Zulassung nicht das Ziel, sondern der Beginn einer umfassenderen wissenschaftlichen Reise.

„Den Marktzugang zu erlangen, ist nur die erste Herausforderung. Das Vertrauen der Ärzte zu gewinnen, ist die entscheidende."

Im Anschluss an diesen Meilenstein ging MOYOM eine strategische wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Dr. Patrick Trévidic und Expert2Expert (E2E) ein, einem unabhängigen wissenschaftlichen Partner mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Unterstützung führender Akteure im Bereich der ästhetischen Medizin.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist, durch anatomische Forschung, weiterführende Studien an Körperspendern, die Gewinnung klinischer Evidenz, ärztliche Fortbildung und wissenschaftliche Veröffentlichungen eine langfristige Plattform für die regenerative Ästhetik in Europa zu schaffen.

Expert2Expert unter der Leitung von Dr. Patrick Trévidic wird als unabhängiger wissenschaftlicher Partner mitwirken, umfangreiches Fachwissen im Bereich der anatomiebasierten Lehre und Forschung einbringen und dabei seine vollständige wissenschaftliche Unabhängigkeit wahren.

Diese Partnerschaft steht für ein gemeinsames Bekenntnis zu evidenzbasierter Innovation bei gleichzeitiger Wahrung der Unabhängigkeit aller wissenschaftlichen Aktivitäten.