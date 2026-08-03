UD info präsentiert Komplettlösungen für industrietaugliche SD- und microSD-Karten

NEW TAIPEI CITY, 3. August 2026 /PRNewswire/ -- UD info hat seine neuesten SD- und microSD-Kartenlösungen in Industriequalität vorgestellt, die Kunden dabei helfen sollen, anwendungsspezifische Speicheranforderungen durch Firmware-Anpassung, Unterstützung fester Stücklisten und langfristige Lieferzusagen zu erfüllen. Im Gegensatz zu handelsüblichen Speicherkarten bietet UD info eine industrielle Speicherlösung aus einer Hand, die Kunden dabei unterstützt, komplexe Systemqualifizierungen, eingeschränkte Firmware-Flexibilität und Versorgungsunsicherheiten zu überwinden.

„Viele SD- und microSD-Karten auf dem Markt basieren auf Spezifikationen für den Consumer-Bereich, die den Anforderungen industrieller Anwendungsumgebungen möglicherweise nicht vollständig gerecht werden", so Gibson Chen, Präsident von UD info. „Mit unseren umfassenden Kompetenzen im Bereich der Firmware-Entwicklung möchten wir Kunden dabei unterstützen, die Qualifizierung zu vereinfachen, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und eine stabile Versorgung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicherzustellen."

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Lösungen von UD info ist die Anpassung auf Firmware-Ebene. Das Entwicklungsteam von UD info kann das Verhalten der Firmware entsprechend der jeweiligen Arbeitslast und den Systemintegrationsanforderungen jedes Kunden optimieren. Dies trägt dazu bei, anwendungsspezifische Herausforderungen zu bewältigen, wie beispielsweise den Stromverbrauch und das Schreibverhalten bei Drohnenanwendungen, die in den Bereichen Luftinspektion, Kartierung, Überwachung und Feldeinsätze zum Einsatz kommen, wo eine stabile Datenerfassung und zuverlässige Bildaufnahme von entscheidender Bedeutung sind.

Zur Unterstützung anspruchsvoller industrieller Anwendungen lassen sich die SD- und microSD-Kartenlösungen von UD info zudem mit optionalen Funktionen wie PID/VID-Anpassung, LBA-Anpassung, S.M.A.R.T.-Zustandsüberwachung, Hardware-Schreibschutz und sicherer Löschfunktion konfigurieren. Diese Funktionen tragen zur Verbesserung der Systemintegration bei, ermöglichen eine proaktive Wartung, verhindern unbefugte Datenänderungen und unterstützen die sichere Datenlöschung.

UD info unterstützt zudem feste BOM-Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass qualifizierte Hardware- und Firmware-Konfigurationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg konsistent bleiben. Die Produktreihe umfasst 3D-TLC-Optionen mit Kapazitäten von bis zu 256 GB sowie 3D-pSLC-Optionen, die für schreibintensive Anwendungen oder den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert sind. Die pSLC-Serie unterstützt den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C, während SD- und µSSD-Lösungen, die bis zu 105 °C unterstützen, derzeit in der Entwicklung sind.

Kundenmuster werden ab August 2026 verfügbar sein. Wenden Sie sich an UD info, um Muster anzufordern oder Anforderungen zur Firmware-Anpassung zu besprechen.

https://youtu.be/LyyP5d480Tg

Informationen zu UD info

UD info ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller von Speicherlösungen in Industriequalität, darunter SSDs, SD- und microSD-Karten, eMMC, USB-Sticks und DRAM-Module. Mit starken Kompetenzen im Bereich der Firmware-Entwicklung und langfristigen Lieferzusagen bedient UD info weltweit die Märkte für industrielle Automatisierung, Transport, Medizin, Energie, Luft- und Raumfahrt sowie Embedded-Computing. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.udinfo-tech.com/

Medienkontakt:

Tim: Hsieh:

tim.hsieh@udinfo.com.tw

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